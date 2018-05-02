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«Это помогает и в учебе, и в общении с начальством»: БРСМ открыл третий трудовой семестр

02 мая 2018 20:37
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Новости Беларуси. Командиры, комиссары, бойцы и ветераны студотрядовского движения собрались 2 мая на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 1000 представителей из всех регионов Беларуси приняли участие в торжественной церемонии открытия третьего трудового семестра. Молодые люди получили путевки для работы в самых разных областях.

«Это помогает и в учебе, и в общении с начальством»: БРСМ открыл третий трудовой семестр-1

Александр Лучонок пообщался со студентами.

Более тысячи студентов со всей Беларуси съехались в Минск. Все они уже через пару месяцев начнут работать на знаковых объектах страны в качестве студотрядовцев. Стадион «Динамо» в Минске, детская областная больница в Гомеле. Например Семен Коляда, комиссар студотряда «Эврика», отправится в Островец, где будет работать на стройках домов для атомщиков. Будущий инженер рассказывает: работа сложная, но хорошо оплачиваемая. В 2017 году заработал больше 1000 рублей.

«Это помогает и в учебе, и в общении с начальством»: БРСМ открыл третий трудовой семестр-4

Семен Коляда, студент Полоцкого государственного университета:
С напарником работали на «Монолите» – вязали арматуру. Кто-то работал на благоустройстве территории, кто-то помогал, штукатурил.

«Это помогает и в учебе, и в общении с начальством»: БРСМ открыл третий трудовой семестр-7

Кто хочет заработать больше – идет именно в строители. Но многие из ребят выбирают дело по специальности. Так, трудовые путевки сегодня получили те, кто отправятся педагогами в летние оздоровительные лагеря, и те, кто будет покорять поля на жатве.

«Это помогает и в учебе, и в общении с начальством»: БРСМ открыл третий трудовой семестр-10

А вот путевки на сочинские курорты получают только лучшие студенты – конкурс как при поступлении в ВУЗ. Сменить обстановку, отдохнуть и подзаработать в 2018 году смогут более 400 человек. География: Россия, Польша, Казахстан и Молдова. Первые отряды приступят к работам в конце мая.

«Это помогает и в учебе, и в общении с начальством»: БРСМ открыл третий трудовой семестр-13

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Я думаю, что эти связи показывают, что, не смотря на тот бурлящий мир и те проблемы, которые существуют в современном мире, молодежи свойственно объединяться.

«Это помогает и в учебе, и в общении с начальством»: БРСМ открыл третий трудовой семестр-16

«Ощутить себя в профессии». В Минске молодым людям вручили трудовые путёвки для работы в студотрядах

«Это помогает и в учебе, и в общении с начальством»: БРСМ открыл третий трудовой семестр-19

В студотряды уже записались более 20 тысяч человек. Некоторые, к слову, взялись за работу, не дожидаясь, как это принято, окончания сессии. Это своего рода дань уважения ветеранам: уборка мемориального комплекса накануне Дня Победы. Кто-то чистил зеленые зоны, а кто-то придавал лоск архитектурным ценностям.

«Это помогает и в учебе, и в общении с начальством»: БРСМ открыл третий трудовой семестр-22

Александр Лучонок, СТВ:
Присоединиться к работе студотрядов сегодня могли и журналисты. Я, например, сделал то, что должен седлать каждый мужчина – посадил дерево. На линии Сталина появился целый яблоневый сад.

«Это помогает и в учебе, и в общении с начальством»: БРСМ открыл третий трудовой семестр-25

Символично, что ровно 55 деревьев украсили мемориальный комплекс – это возраст нестареющего движения белорусских студотрядров.

# БРСМ # общество # Александр Лучонок # Семен Коляда # Игорь Карпенко # Фотофакт

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