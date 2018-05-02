«Это помогает и в учебе, и в общении с начальством»: БРСМ открыл третий трудовой семестр

Новости Беларуси. Командиры, комиссары, бойцы и ветераны студотрядовского движения собрались 2 мая на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 1000 представителей из всех регионов Беларуси приняли участие в торжественной церемонии открытия третьего трудового семестра. Молодые люди получили путевки для работы в самых разных областях.

Александр Лучонок пообщался со студентами. Более тысячи студентов со всей Беларуси съехались в Минск. Все они уже через пару месяцев начнут работать на знаковых объектах страны в качестве студотрядовцев. Стадион «Динамо» в Минске, детская областная больница в Гомеле. Например Семен Коляда, комиссар студотряда «Эврика», отправится в Островец, где будет работать на стройках домов для атомщиков. Будущий инженер рассказывает: работа сложная, но хорошо оплачиваемая. В 2017 году заработал больше 1000 рублей.

Семен Коляда, студент Полоцкого государственного университета:

С напарником работали на «Монолите» – вязали арматуру. Кто-то работал на благоустройстве территории, кто-то помогал, штукатурил.

Кто хочет заработать больше – идет именно в строители. Но многие из ребят выбирают дело по специальности. Так, трудовые путевки сегодня получили те, кто отправятся педагогами в летние оздоровительные лагеря, и те, кто будет покорять поля на жатве.

А вот путевки на сочинские курорты получают только лучшие студенты – конкурс как при поступлении в ВУЗ. Сменить обстановку, отдохнуть и подзаработать в 2018 году смогут более 400 человек. География: Россия, Польша, Казахстан и Молдова. Первые отряды приступят к работам в конце мая.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Я думаю, что эти связи показывают, что, не смотря на тот бурлящий мир и те проблемы, которые существуют в современном мире, молодежи свойственно объединяться.

В студотряды уже записались более 20 тысяч человек. Некоторые, к слову, взялись за работу, не дожидаясь, как это принято, окончания сессии. Это своего рода дань уважения ветеранам: уборка мемориального комплекса накануне Дня Победы. Кто-то чистил зеленые зоны, а кто-то придавал лоск архитектурным ценностям.

Александр Лучонок, СТВ:

Присоединиться к работе студотрядов сегодня могли и журналисты. Я, например, сделал то, что должен седлать каждый мужчина – посадил дерево. На линии Сталина появился целый яблоневый сад.