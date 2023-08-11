Лукашенко 11 августа посещает Национальный аэропорт Минск

Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу развивать Национальный аэропорт Минск с учетом перспективы. Об этом он заявил в пятницу, 11 августа, во время посещения воздушной гавани нашей страны, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства ознакомился с развитием инфраструктуры аэропорта, Президенту рассказали о транспортном сообщении с Минском по железной дороге, паркингах.

«Мы же все на перспективу делаем. Если сегодня в силу сложившихся обстоятельств что-то не нужно, то надо понимать, что это завтра будет востребовано», – ориентирует Президент.

Отдельное поручение глава государства дал по части старой взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта Минск. Вторая была возведена в 2019 году. Транспортный поток не такой, как в прежние годы, но Президент требует не забывать о первой полосе. Лукашенко обозначил, что она должна быть в рабочем состоянии, в идеальном. «Надо в любых обстоятельствах это делать», – сказал белорусский лидер.

Сегодня Президент посещает и Минский завод гражданской авиации № 407, где ознакамливается с процессом ремонта самолетов, их техобслуживанием и в целом работой предприятия.