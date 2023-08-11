На берегу Ислочи стартует спортивно-массовый фестиваль

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!» 11 августа на берегу Ислочи, в урочище Дубы Воложинского района, стартует республиканский спортивно-массовый фестиваль. В этом году «Олимпию» посвящают 105-летию Всесоюзного комсомола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник продлится три дня и объединит более 20 команд со всей страны. В их составе активисты первичек трудовых коллективов, отраслевых, областных и Минского городского комитетов БРСМ. Вместе с опытными командами к соревнованиям готовы и новички. А это перетягивание каната, техника пешеходного туризма, водная эстафета, словом, множество спортивных игр. Кроме физической формы, показать предстоит творческие способности в конкурсах визитных карточек, авторских песен, приготовления блюд. Откроет фестиваль диалог «Наследие в будущее», во время которого выступят приглашенные эксперты.