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На берегу Ислочи стартует спортивно-массовый фестиваль

11 августа 2023 07:44
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«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!» 11 августа на берегу Ислочи, в урочище Дубы Воложинского района, стартует республиканский спортивно-массовый фестиваль. В этом году «Олимпию» посвящают 105-летию Всесоюзного комсомола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На берегу Ислочи стартует спортивно-массовый фестиваль-1

Праздник продлится три дня и объединит более 20 команд со всей страны. В их составе активисты первичек трудовых коллективов, отраслевых, областных и Минского городского комитетов БРСМ. Вместе с опытными командами к соревнованиям готовы и новички. А это перетягивание каната, техника пешеходного туризма, водная эстафета, словом, множество спортивных игр. Кроме физической формы, показать предстоит творческие способности в конкурсах визитных карточек, авторских песен, приготовления блюд. Откроет фестиваль диалог «Наследие в будущее», во время которого выступят приглашенные эксперты.

# Фестиваль # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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