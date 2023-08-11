Начался настоящий спорт без политики. Рассказываем, почему II Игры стран СНГ гораздо справедливее западных соревнований
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Как бы сильно спортсмен ни любил свой вид спорта, процесс тренировок – это все равно неизбежный труд и время личных преодолений для каждого. Оставаясь на этом пути, психологически важно к чему-то двигаться. И за счет поэтапных усилий достигать своих избранных целей. Подготовка к турниру – довольно распространенный мотив тренировок среди спортсменов, где выступление становится платформой, чтоб проявить себя в контексте «призвания». Однако теперешний санкционный мир, несмотря на утверждение «спорт вне политики», нередко лишает спортсменов и этого. Когда процесс допуска все как-то больше изматывает: то просто «перебивая спортсменам дыхалку», то вообще вытесняя их из события.
В тематику этих процессов бытует мнение, где замечается ценность не столько самой победы, сколько возможности принимать участие. Однако же в этом процессе важны детали, такие как флаг и гимн. Психологически их символика раскрывает вопрос принадлежности. А выступление без них или с их включением – два разных по сути события. В эмоционально-душевном плане откликается как-то так: допуская к соревнованиям в окружении государственных символов – меня принимают. Но выступая без них, человек как бы уже отвергаемый. Заблаговременно и заведомо. Если присмотреться получше, то разница есть.
Алена Дзиодзина:
Это «убивает дух и смысл всего олимпийского движения», – подчеркнул глава государства на открытии II Игр стран СНГ. Несмотря на «неспортивные» игры зарубежных политиков, у нас все осталось по-прежнему. И проведение настолько масштабных турниров выражает принятие. Всем спортсменам. То самое, изначальное вне политики, по которому спорт «соскучился». «Вы оказали Беларуси доверие, и мы достойно проведем этот спортивный форум», – обратился Александр Лукашенко к участникам. И уже неделю все так и проводим. В Беларусь приехали более 2 тысяч спортсменов из самых различных стран. А дальше начался настоящий спорт: белорусское руководство пообещало и все исполнило. И если смотреть на глубинном уровне, то своим подходом к организации игр стран СНГ – Беларусь поддержала фундаментальные ценности спорта и олимпийского движения в целом. В их изначальном смысле. Как те были задуманы.
Философия в этом ключе многим спортсменам позволила вновь включиться в атмосферу соревнований, где ощущаешь себя максимально принятым. «Спортсмены, не переживайте. Нас невозможно – ни россиян, ни белорусов, других – вычеркнуть из международного олимпийского и спортивного движения. Вы всегда будете востребованы. Вы всегда будете в деле», – ободряюще подчеркнул Президент на открытии. С позиции человечности это напоминание стало важным, и сама философия олимпийского спорта вновь «напиталась» принципом справедливости, дружелюбия и принятия. Не только за счет президентских слов, но и за счет отношения.
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