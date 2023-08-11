Начался настоящий спорт без политики. Рассказываем, почему II Игры стран СНГ гораздо справедливее западных соревнований

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Как бы сильно спортсмен ни любил свой вид спорта, процесс тренировок – это все равно неизбежный труд и время личных преодолений для каждого. Оставаясь на этом пути, психологически важно к чему-то двигаться. И за счет поэтапных усилий достигать своих избранных целей. Подготовка к турниру – довольно распространенный мотив тренировок среди спортсменов, где выступление становится платформой, чтоб проявить себя в контексте «призвания». Однако теперешний санкционный мир, несмотря на утверждение «спорт вне политики», нередко лишает спортсменов и этого. Когда процесс допуска все как-то больше изматывает: то просто «перебивая спортсменам дыхалку», то вообще вытесняя их из события.

В тематику этих процессов бытует мнение, где замечается ценность не столько самой победы, сколько возможности принимать участие. Однако же в этом процессе важны детали, такие как флаг и гимн. Психологически их символика раскрывает вопрос принадлежности. А выступление без них или с их включением – два разных по сути события. В эмоционально-душевном плане откликается как-то так: допуская к соревнованиям в окружении государственных символов – меня принимают. Но выступая без них, человек как бы уже отвергаемый. Заблаговременно и заведомо. Если присмотреться получше, то разница есть.