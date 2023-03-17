Указ Президента Беларуси: гражданство нашей страны получили более 440 человек

Новости Беларуси. В отличие от «демократичной» Европы, которая поворачивается к страждущим спиной и не выполняет данных беженцам обещаний, Беларусь протягивает руку помощи людям, ищущим приют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 марта более 440 иностранцев, в том числе 60 несовершеннолетних, получили гражданство нашей страны.

Соответствующий Указ подписал Александр Лукашенко. Среди тех, чьи заявления были удовлетворены, не только выходцы из Украины. Беларусь официально стала новым домом для уроженцев 25 стран: Армении, Вьетнама, Индии, Казахстана, Ливана, Польши, Сирии, Турции, Узбекистана и других. Впрочем, ряду лиц было отказано в получении гражданства. Речь об иностранцах, которые неоднократно нарушали законы нашей страны, а также длительное время не были официально трудоустроены.