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Указ Президента Беларуси: гражданство нашей страны получили более 440 человек

17 марта 2023 17:26
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Новости Беларуси. В отличие от «демократичной» Европы, которая поворачивается к страждущим спиной и не выполняет данных беженцам обещаний, Беларусь протягивает руку помощи людям, ищущим приют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 марта более 440 иностранцев, в том числе 60 несовершеннолетних, получили гражданство нашей страны.  

Указ Президента Беларуси: гражданство нашей страны получили более 440 человек-1

Соответствующий Указ подписал Александр Лукашенко. Среди тех, чьи заявления были удовлетворены, не только выходцы из Украины. Беларусь официально стала новым домом для уроженцев 25 стран: Армении, Вьетнама, Индии, Казахстана, Ливана, Польши, Сирии, Турции, Узбекистана и других. Впрочем, ряду лиц было отказано в получении гражданства. Речь об иностранцах, которые неоднократно нарушали законы нашей страны, а также длительное время не были официально трудоустроены.  

Указ Президента Беларуси: гражданство нашей страны получили более 440 человек-4

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# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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