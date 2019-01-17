Ни в коем случае нельзя сушить мокрую обувь на батарее: как правильно ухаживать за обувью зимой

Белый снег, серый лёд и примерно такого же цвета следы на ботинках. Зима бывает разной, но непременный ее атрибут – скользкие дороги. Ходить, порой, небезопасно даже в любимых устойчивых ботинках. Чтобы избежать травм, тротуары и проезжие части обрабатывают специальными веществами.

Павел Стасевич, директор УП «Ремавтодор Партизанского района» г. Минска:

Минские улицы посыпают противогололедными материалами и хлоридом натрия. Это наиболее приемлемый материал и самый дешевый материал на сегодняшний день. Работаем в круглосуточном режиме, периодичность – по мере надобности.

Безопасность горожан, безусловно, важна. Но вот безопасность их обуви в этом случае – под вопросом. Реагенты опасны как для гладкой кожи, так и для замши. Если не помыть ботинки или сапоги сразу после прогулки, на поверхности останутся неприятные солевые разводы, от которых сложно избавиться. В уходе нуждается любая обувь. Просто для каждого материала – свои особенности.

Сергей Орловский, администратор магазина-мастерской по ремонту обуви:

Замшевая обувь, по сути своей, подвержена большему воздействию окружающей среды, нежели обычная гладкая кожа. Поэтому за ней уход должен быть тщательный и ее необходимо постоянно обрабатывать водоотталкивающими пропитками, чтобы не возникало моментов солеобразования. По гладкой коже, нам необходимо только обработать кремом, дать просохнуть и можно ее использовать.

Чтобы держать обувь в хорошем состоянии, не обязательно всякий раз носить ее в салон. С уходом реально справиться и дома. Достаточно знать несколько правил. Например, ни в коем случае нельзя сушить мокрую обувь на батарее – изделие может деформироваться. Просто оставьте ботинки в комнате, они высохнут и не пострадают.

Любимые ботинки – это, конечно, хорошо. Но специалисты рекомендуют иметь несколько пар обуви на зимний и демисезон. Так они меньше подвержены влиянию вредных реагентов и прослужат дольше. Впрочем, реагенты – не единственная опасность, которая подстерегает зимнюю обувь на прогулке. И если натуральная кожа, в отличие от искусственной, благополучно справляется с перепадами температур, то влагу не любят все материалы одинаково.

Сергей Орловский:

Вода очень плохо воздействует на все типы кож, замши, нубука и тому подобное, поэтому необходима постоянная защита. То есть при попадании воды и непреждевременной сушке, скажем так, кожа начинает терять какие-то свои качества, то есть она начинает грубеть. Она уже не такая эластичная.