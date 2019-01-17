Учитель на уроках английского языка применяет сингапурскую методику. Рассказываем о белорусских учителях-новаторах

Ее ученики найдут коннект в любой точке мира и смогут работать в команде. А все потому, что Ольга Антоновна задает на дом «перевернутые уроки». Гимназисты смотрят ролики на английском и приходят на занятия в теме. Свободное изучение и живое обсуждение творят чудеса.

Ольга Салауи, учитель английского языка ГУО «Гимназия №6 г. Минска»:

Либо в виде теста, либо опроса я задаю какие-то вопросы для того, чтобы быть уверенной, что они посмотрели. Это сингапурская методика. То, что они находятся по 4 человека в группе. Это партнер по лицу, это партнер по плечу. И задание идет, обсудите сейчас со своим партнером по плечу, какая постановка была в этом ролике.

Владислав Панкевич, ученик ГУО «Гимназия №6 г. Минска»:

У тебя уходит языковой барьер, чтобы речь становилась более грамотной, чистой, вариативной.

О том, что английский – пропуск в век технологий, отлично знает и Александр Казимирович. Учитель географии старается вывести школьников на высший уровень. С его электронными образовательными ресурсами обучение только в радость.

Александр Протасовский, учитель географии ГУО «Средняя школа №137 имени П. М. Машерова г. Минска»:

Я разработал мультимедийный географический словарь. К каждому термину, помимо определений, есть целый набор различных фотографий. Он достаточно интересный ресурс – познавательная география на каждый урок. Например, пройдя тему «Энергетика» в 8 классе такой факт вызвал интерес, что 1 капля нефти, попавшая в воду, делает непригодными 25 литров питьевой воды для питья.

Уже 5 раз подопечные Александра Казимировича становились стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. А на следующей неделе учитель будет представлять проект своих юных географов «Железнодорожные вокзалы Западной Беларуси». Ребята нашли около 50-ти старинных вокзалов и разработали экскурсию. Одна из турфирм уже заинтересовалась маршрутом. Растет новое поколение гидов.

Александр Протасовский:

Вот пример проекта, который создали учащиеся нашей школы, это электронный справочник «Белорусы на карте мира». Более 100 объектов, названных в честь различных исследователей, ученых.

В песню Татьяна Эдуардовна влюбилась с самого детства, и вот уже 15 лет держит «Сябрыну» на высокой ноте. За 5 лет – 74 концерта. Хор активно гастролирует по Европе, выступает в филармонии и побеждает в международных конкурсах. Успехи детей вдохновляют творить и пополнять репертуар новыми шедеврами.