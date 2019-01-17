Будут ли морозы? Синоптики рассказали о погоде на Крещение

Новости Беларуси. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на Крещение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению специалистов 20-градусных морозов ожидать не стоит. Будет намного теплее.

По прогнозам – в ночь перед праздником столбики термометров не опустятся ниже 7 градусов, днем и вовсе ожидается комфортный минус: в среднем по стране около четырёх градусов. Морозы окрепнут только в начале следующей недели.