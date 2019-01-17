В Минске открыли Почётное консульство Зимбабве

Новости Беларуси. 17 января с участием президента Зимбабве в Минске торжественно открылся офис Почётного консульства этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши страны связывает более чем 25-летняя история дипотношений. Однако тесно сотрудничать начали не так давно. Открытие Почётного консульства – важный шаг в укреплении контактов.