Прямой эфир

В Минске открыли Почётное консульство Зимбабве

17 января 2019 08:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 17 января с участием президента Зимбабве в Минске торжественно открылся офис Почётного консульства этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открыли Почётное консульство Зимбабве -1

Красную ленточку Эммерсон Мнангагва перерезал совместно с замминистра иностранных дел Беларуси Андреем Дапкюносом.

В Минске открыли Почётное консульство Зимбабве -4

Наши страны связывает более чем 25-летняя история дипотношений. Однако тесно сотрудничать начали не так давно. Открытие Почётного консульства – важный шаг в укреплении контактов.

# Международное сотрудничество # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как похудеть без вреда для организма? Анонс специального репортажа
17 января 2019 08:15

Как похудеть без вреда для организма? Анонс специального репортажа

Мокрый снег, туман и гололедица ожидаются в Беларуси 17 января
17 января 2019 06:58

Мокрый снег, туман и гололедица ожидаются в Беларуси 17 января

Кто и как заливает катки в Минске? Репортаж СТВ
16 января 2019 21:17

Кто и как заливает катки в Минске? Репортаж СТВ