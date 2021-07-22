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В Беларуси возрастают темпы жатвы. Какая урожайность в этом году?

22 июля 2021 08:56
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Новости Беларуси. С каждым днем возрастают темпы жатвы. На утро 22 июля обмолот проведен на 11 % общей площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси возрастают темпы жатвы. Какая урожайность в этом году?-1

Впереди еще много кропотливой работы. Больше ее, конечно, на севере страны. Ведь южные регионы приступили к уборке, можно сказать, в полном объеме. Жаркий июль приблизил страду и в Витебской области. Там техника вышла в поле в небывало ранние сроки. Понятно, что палящее солнце не дало колосу набрать полную силу. Урожайность в 2021 году чуть ниже, чем в прошлом, и составляет почти 33 центнера с гектара.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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