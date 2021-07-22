В Беларуси возрастают темпы жатвы. Какая урожайность в этом году?

Новости Беларуси. С каждым днем возрастают темпы жатвы. На утро 22 июля обмолот проведен на 11 % общей площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С каждым днем возрастают темпы жатвы. На утро 22 июля обмолот проведен на 11 % общей площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впереди еще много кропотливой работы. Больше ее, конечно, на севере страны. Ведь южные регионы приступили к уборке, можно сказать, в полном объеме. Жаркий июль приблизил страду и в Витебской области. Там техника вышла в поле в небывало ранние сроки. Понятно, что палящее солнце не дало колосу набрать полную силу. Урожайность в 2021 году чуть ниже, чем в прошлом, и составляет почти 33 центнера с гектара.