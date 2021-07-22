Белорусские призёры Олимпийских игр окажут помощь спортивным школам

23 июля в Токио пройдут церемония открытия Олимпийских игр и первые старты с участием наших атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стимул быть им «Быстрее, выше, сильнее – вместе» придаст национальный призовой фонд, который предусмотрен за громкие победы. Традиционно спортсмены, поднявшиеся на пьедестал, определят и учебно-спортивное учреждение, которому Президентский спортивный клуб окажет спонсорскую помощь. По условиям проекта «Олимпийский выбор», сумма будет зависеть от занятого спортсменом места.