Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Гаевую

Новости Беларуси. «Хорошки» и Валентина Гаевая. Для белорусской культуры эти имена собственные давно стали неразрывными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Хорошки» и Валентина Гаевая. Для белорусской культуры эти имена собственные давно стали неразрывными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно она вот уже более 45 лет является художественным руководителем и постановщиком всех программ знаменитого хореографического ансамбля. И 22 июля у народной артистки Беларуси юбилей.
В поздравлении ей Александр Лукашенко подчеркнул, что именно под руководством Валентины Гаевой Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки» достиг профессиональных высот и стал настоящей визитной карточкой белорусской культуры.
Валентина Гаевая родилась на юге России, благодаря своей профессиональной деятельности прославила нашу страну далеко за ее пределами. 22 июля обладателю премии «За духовное возрождение», кавалеру ордена Франциска Скорины, лауреату Государственной премии Беларуси – 85 лет.