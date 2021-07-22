Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Гаевую

22 июля 2021 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Хорошки» и Валентина Гаевая. Для белорусской культуры эти имена собственные давно стали неразрывными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Гаевую-1

Именно она вот уже более 45 лет является художественным руководителем и постановщиком всех программ знаменитого хореографического ансамбля. И 22 июля у народной артистки Беларуси юбилей.

В поздравлении ей Александр Лукашенко подчеркнул, что именно под руководством Валентины Гаевой Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки» достиг профессиональных высот и стал настоящей визитной карточкой белорусской культуры.

Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Гаевую-4

Валентина Гаевая родилась на юге России, благодаря своей профессиональной деятельности прославила нашу страну далеко за ее пределами. 22 июля обладателю премии «За духовное возрождение», кавалеру ордена Франциска Скорины, лауреату Государственной премии Беларуси – 85 лет.

# Юбилеи # общество # Александр Лукашенко # Валентина Гаевая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
​Ветераны ВОВ теперь будут ежегодно получать матпомощь ко Дню Победы. Указ подписал Президент
22 июля 2021 07:54

​Ветераны ВОВ теперь будут ежегодно получать матпомощь ко Дню Победы. Указ подписал Президент

Подружить детёнышей енотов и носух решили в Гродненском зоопарке. Вот что из этого вышло
22 июля 2021 07:21

Подружить детёнышей енотов и носух решили в Гродненском зоопарке. Вот что из этого вышло

В Добруше после ремонта открыли физиотерапевтическое отделение. Что нового появилось в районной больнице?
22 июля 2021 06:59

В Добруше после ремонта открыли физиотерапевтическое отделение. Что нового появилось в районной больнице?