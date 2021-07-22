Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Гаевую

Новости Беларуси. «Хорошки» и Валентина Гаевая. Для белорусской культуры эти имена собственные давно стали неразрывными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно она вот уже более 45 лет является художественным руководителем и постановщиком всех программ знаменитого хореографического ансамбля. И 22 июля у народной артистки Беларуси юбилей.

В поздравлении ей Александр Лукашенко подчеркнул, что именно под руководством Валентины Гаевой Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки» достиг профессиональных высот и стал настоящей визитной карточкой белорусской культуры.