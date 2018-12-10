Прямой эфир

«Кто-то поцарапал мою машину тележкой»: от кого требовать компенсацию?

10 декабря 2018 10:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. В программе «Добро пожаловаться» юрист отвечает на полученные вопросы.

Сергей, г. Барановичи:
Припарковал машину возле магазина. Когда вернулся – заметил, что кто-то поцарапал мою машину тележкой. Можно ли требовать компенсацию от магазина?

Дарина Гулюта, юрист:
В соответствии с Гражданским кодексом, вред, причинённый имуществу гражданина, подлежит возмещению лицом, которое данный вред причинило. Таким образом, если магазин своими действиями не причинил вред потребителю, то потребитель имеет право требовать возмещения причинённого вреда от того лица, которое своей тележкой задело его автомобиль.

# Консультация юриста # общество # Дарина Гулюта

Другие новости рубрики

Все новости
Как проходил конкурс «Волонтёр года – Доброе сердце». Интервью победителей
10 декабря 2018 10:06

Как проходил конкурс «Волонтёр года – Доброе сердце». Интервью победителей

«Прежде всего, нужно успокоиться». И ещё 5 советов спасателей о том, что делать, если провалился под лёд
10 декабря 2018 09:42

«Прежде всего, нужно успокоиться». И ещё 5 советов спасателей о том, что делать, если провалился под лёд

В Беларуси стартует ежегодная новогодняя акция «Наши дети»
10 декабря 2018 07:55

В Беларуси стартует ежегодная новогодняя акция «Наши дети»