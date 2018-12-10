«Кто-то поцарапал мою машину тележкой»: от кого требовать компенсацию?

Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. В программе «Добро пожаловаться» юрист отвечает на полученные вопросы.

Сергей, г. Барановичи:

Припарковал машину возле магазина. Когда вернулся – заметил, что кто-то поцарапал мою машину тележкой. Можно ли требовать компенсацию от магазина?

Дарина Гулюта, юрист:

В соответствии с Гражданским кодексом, вред, причинённый имуществу гражданина, подлежит возмещению лицом, которое данный вред причинило. Таким образом, если магазин своими действиями не причинил вред потребителю, то потребитель имеет право требовать возмещения причинённого вреда от того лица, которое своей тележкой задело его автомобиль.