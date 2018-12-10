«Во время примерки заметила, что в ботинке оторвана подошва. Продавцы обвинили меня в порче товара»

Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. В программе «Добро пожаловаться» юрист отвечает на полученные вопросы.

Ольга, г. Могилёв:

Во время примерки обуви заметила, что в ботинке оторвана подошва. Продавцы обвинили меня в порче товара и сказали заплатить за него. Как быть?

Дарина Гулюта, юрист:

В случае причинения ущерба магазину, потребитель обязан возместить ущерб только в том случае, если продавец докажет, что данный ущерб был причинен именно этим покупателем.