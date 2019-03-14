Сферу использования чеков «Жильё» могут расширить

Новости Беларуси. Сфера использования чеков «Жильё», возможно, будет расширена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские парламентарии планируют рассмотреть соответствующие поправки в законодательство.

Депутаты говорят, что, несмотря на завершение приватизации, обращения граждан по поводу чеков продолжают поступать. Одинокие пожилые люди хотели бы использовать их на работы по замене окон, чтобы провести газ и так далее. Обновления, касающиеся чеков «Жильё», должны появиться в новой редакции Жилищного кодекса, который будет рассмотрен на весенней сессии.