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Сферу использования чеков «Жильё» могут расширить

14 марта 2019 17:25
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Новости Беларуси. Сфера использования чеков «Жильё», возможно, будет расширена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские парламентарии планируют рассмотреть соответствующие поправки в законодательство.

Сферу использования чеков «Жильё» могут расширить-1

Депутаты говорят, что, несмотря на завершение приватизации, обращения граждан по поводу чеков продолжают поступать. Одинокие пожилые люди хотели бы использовать их на работы по замене окон, чтобы провести газ и так далее. Обновления, касающиеся чеков «Жильё», должны появиться в новой редакции Жилищного кодекса, который будет рассмотрен на весенней сессии.

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# Строительство # общество # Фотофакт

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