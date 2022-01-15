В Риме +12°C, в Москве -4°C. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 января

В Париже синоптики обещают дождь. Столбик термометра здесь покажет +7 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха, по прогнозам синоптиков, опустится до +4 °С, без осадков. В Риме до +12 °С, также без осадков. В Мадриде солнечно, воздух прогреется до +9 °С.

В столице Болгарии +6 °С, малооблачно. В Анкаре +1 °С и кратковременный дождь. В Афинах обещают солнечную погоду и +11 °С.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +1 °С. В Вильнюсе также +1 °С и снег. В Варшаве кратковременные осадки, здесь столбики термометров покажут +2 °С. В Киеве синоптики обещают -1 °С, возможны осадки. Осадки вероятны и в Москве, столбики термометров покажут здесь -4 °С.