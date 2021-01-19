«Она прирастёт новыми идеями, проектами». Когда и как пройдёт Минская международная книжная выставка-ярмарка?

Новости Беларуси. Симпозиум литераторов, поэтический автобус и автограф-сессии с известными писателями. Стали известны детали проведения Минской международной книжной выставки-ярмарки. Она пройдет с 18 по 21 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По задумке организаторов, выставка станет своеобразным домом, куда приглашают гостей. Центральное место займет экспозиция с книжными новинками из СНГ. Содружество в этом году отмечает 30-летие. Белорусский стенд представят в виде литературной кухни. Свои новинки презентуют крупнейшие издательства страны.

По традиции состоится Международный симпозиум литераторов. На этот раз – в режиме Zoom-конференции. В ней примут участие писатели из 11 стран. А молодых авторов объединит проект LitUP. Победитель конкурса получит право издать свою книгу.