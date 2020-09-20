«Ни один из них не сомневался, что и как надо делать». Военные про учения «Славянское братство-2020»

Новости Беларуси. На полигоне под Брестом проходит учение «Славянское братство-2020». Десантники двух стран преодолевают водные преграды, а также выполняют ряд огневых задач из гаубиц, противотанковых управляемых ракет и минометов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Валерий Медюхо, командир танкового батальона:

По замыслу противник наступал в направлении населенного пункта Осиповичи. Подразделения батальона заняли оборону во втором эшелоне бригады. В случае отхода были выполнены выходы на огневые рубежи бронегрупп батальона.

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки:

Хочу отметить, что в этом батальоне есть ряд особенностей. Весь батальон практически на 100 % укомплектован военнообязанными, которые прошли все этапы подготовки боевого слаживания и вышли на этот завершающий этап. Уже с уверенностью можно сказать, что данный батальон боеспособен и в состоянии выполнить поставленные задачи. Этому способствовал в том числе и высочайший моральный дух личного состава. Ни один из них не сомневался, что и как надо делать.

Евгений Поболовец, СТВ:

Напомним, мобилизация белорусской армии – дело не только дня сегодняшнего. Реакция на учения Североатлантического альянса у белорусских границ должна быть адекватной. Об этом говорил Александр Лукашенко еще в марте. То была вынужденная реакция на проведение военных маневров НАТО «Защитник Европы 2020» аккурат у границ нашей страны. Идем дальше. 12 августа. Начинаются учения в Польше и Латвии. Более 500 солдат США и тренировки с использованием тяжелой гусеничной техники. Беларусь в ответ провела учения на полигонах Гродненской области. Это было с 17 по 20 августа. Тогда же полигон посетил Александр Лукашенко. То есть это все происходило спустя неделю после учений в Польше и Латвии.

Евгений Поболовец:

С сентября миссию НАТО по воздушному патрулированию в странах Балтии перенимают истребители ВВС Германии и Италии. Министерство обороны Литвы даже не скрывает: они здесь останутся минимум на 8 месяцев. Добавьте к этому, что в Литве в течение полугода (с осени 2019-го по весну 2020-го) был дислоцирован 1-й танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии армии США. И тоже якобы самооборона от нападения российских войск. Дальше. Середина сентября. Военные учения, на этот раз во Львовской области. Здесь же прямым текстом ставится задача отразить удар российских войск. Военные из девяти стран ее решали. Учения НАТО идут по всему периметру Беларуси. О каком мифическом нападении российских войск идет речь, понять трудно.

Нет на территории нашей страны десятка дивизий и тысяч российских солдат. Те, которые приезжают на учения, сразу по их окончании возвращаются по месту дислокации. Так будет и с учениями «Славянское братство-2020». Их вторая фаза завершится 23 сентября, на родину вернутся 1,5 тысячи военнослужащих и 150 единиц различной техники. Евгений Поболовец:

Так о самообороне ли идет речь? На это не раз обращали внимание в России. Не может на это не обращать внимания и Беларусь. Гусеницами лязгают и шумят моторами не в пустынях Африки и песочных дюнах Вьетнама, а у самых наших границ. Виктор Хренин: мы продолжаем адекватно реагировать на происходящее с нашими государственными границами

Владимир Кулажин, заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:

Особенностью данного учения является то, что учтен опыт применения вооруженных контингентов в локальных войнах, в том числе в Сирийской Арабской Республике, и создания коалиционной группировки войск воинских контингентов иностранных государств. Личный состав Вооруженных Сил Республики Беларусь в составе батальона тактической группы, оперативной группы прибыли в район сосредоточения. Организовано взаимодействие со штабом руководства и с принимающей стороной Вооруженных Сил Российской Федерации и осуществляется непосредственная подготовка личного состава вооружения, военной техники к выполнению учебно-боевых задач.