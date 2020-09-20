«При желании можно хорошо заработать». Сотрудники овощного хранилища рассказали, как принимают заготовки на зиму

Новости Беларуси. Это одно из 10 хранилищ потребкооперации Могилевской области. Своеобразный стабфонд на 250 тонн. Шесть камер с контролем влажности и температуры. Для каждого овоща, фрукта и корнеплода свои отдельные «апартаменты», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Именно сюда со всего района и стекается плодоовощная река заготовителей машинами, тракторами, тачками, велосипедами. Александр Ханевский, к примеру, прямиком в хранилище привез главный продукт своего детища. Потомственный пчеловод не скрывает, что с самого начала лета мед продавал на ярмарках и по знакомым по сладкой цене, а заготовителям привез уже остатки. К слову, немалые: почти три сотни килограммов.

Александр Ханевский, пчеловод:

Да, отлично. Это надо сказать благодарность облпотребсоюзу и вообще потребкооперации, что мы можем сдавать этот мед оптом, капусту, яблоко можем сдавать. Это подспорье к заработной плате и к семейному бюджету. У Оксаны Шарфутовой здесь все по полочкам. Подвоз, выгрузка, взвешивание, сортировка по камерам. Закладка только началась, говорит кладовщица, а работы уже полон воз.

Оксана Шарфутова, кладовщица овощехранилища Мстиславского райпо:

Сейчас горячая пора не только у аграриев, но и у нас. То, что мы заготовим сейчас, будем кушать до следующего урожая. До конца, пока не сделаем всю закладку, будем бороться. На это хранилище трудится целая армия Мстиславской потребкооперации. Схема закупок излишек от личных подворий сельчан заготовителями выстроена годами: приемка товара, расчет на месте, реализация через собственную сеть.

Михаил Бондарев, заместитель председателя Мстиславского райпо:

У нас есть 11 заготовителей, шесть стационарных заготовительных пунктов. Все торговые предприятия райпо занимаются заготовками. А у нас 70 магазинов. При желании на сельхозизлишках можно хорошо заработать, главное не лениться. Таких пунктов по всей области больше тысячи, и примерно столько же магазинов принимают излишки огородников. Заготовительная сеть работает четко и слажено, а в списке овощей и фруктов на приемку прибавляется каждый год.

Алексей Сиротин, начальник отдела заготовок, внешнеэкономической деятельности и рынков Могилевского облпотребсоюза:

Более пяти видов томатов, различные виды лука, ягодные, зерновые культуры, тыква, кабачок. Также закупаем у населения фасоль и другие виды сельхозпродукции. Различные виды ягод. Это как традиционные (смородина, малина), так и закупаем шиповник, боярышник.