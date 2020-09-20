«Если есть лишнее, то всегда сдам». Жители Мстиславского района рассказали, как выгодно продать овощи

Новости Беларуси. Когда сдавать излишки с огородов или собранные в лесу ягоды, грибы выгоднее, чем пытаться продать все это самому? Сейчас этот вопрос актуален как никогда. Август и сентябрь – пик заготовительной работы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто формирует спрос и предложение у заготовителей? И сколько миллионов «мозолистых» рублей заработали огородники уже сейчас, когда до финиша сезона заготовок еще бежать и бежать? Подробнее в материале Ирины Недобоевой.

Элла Кемцева, жительница агрогородка Ходосы:

У меня семья: муж, сын дочка и трое внуков. Я им помогаю. Они мне, конечно, помогают: посеяться, убраться, тяжелую труд – дрова заготовить. Если что-то есть лишнее, конечно, всегда сдам. Что-то куплю на эти денежки, отложу. Так и живем.

Элла Кемцева:

В этом году хорошо уродила свекла столовая, свекла кормовая. Морковь, которую я собираюсь сдать, потому что урожай очень хороший.

Для Эллы Кемцевой сезон уборки огородного урожая только начался, но монетки уже зазвенели в кармане. Настоящая хозяйка знает толк в заработке на сельхозизлишках. Ни грамма не пропадет: что-то в погреб пойдет на зимовку, на заготовки. Остальное – заготовителям.

Светлана Рыбакова, выездной заготовитель:

Элла Геннадьевна, вы сдали на сумму 52 рубля ровно. Распишитесь мне, пожалуйста, вот здесь.

Сегодня агрогородок Ходосы Мстиславского района для выездного заготовительного пункта первый на карте большого маршрута. Впереди еще минимум пять. За день успевают объехать десятка два приусадебных участков. В этом сезоне, кроме традиционных картофеля, яблок, в списке приемщиков и новые тренды.

Светлана Рыбакова:

А в этом году очень хорошо тыква, кабачки. Ездим, закупаем. Даже просим у населения, чтобы сдали побольше, потому что спрос идет. В последнее время все перешли на здоровый образ жизни и здоровое питание деткам, себе.

– Привет, Наталья. Что ты принесла?

– Фасоль.

– Вот хозяйка, вырастила, да? Лишнее?

– Да.

– Вот, хорошо, сейчас взвесим.

В больших агрогородках пункты приема в местных магазинах. Здесь плодоовощные излишки огородников хранятся недолго. Машина райпотребсоюза регулярно курсирует от сельских торговых точек до хранилищ. Народная тропа сюда не зарастает.

Ирина Леоненко, заведующая магазином:

Для населения это дополнительные деньги. Это плюс для их семейного бюджета. И для нас это тоже дополнительный заработок, так как это оплачивается отдельно.

Сергей Михасев, житель деревни Шамовщина:

Около гектара, выращиваем все: картошку, свеклу, зерно. Корову держим, лошадь держим. Вот, излишки зерна. Выращиваем на своем участке приусадебном, сжали, повезем на сдачу. Конечно, каждый год стараемся, потому что все-таки это и копеечка, и детей в школу собрать. Свои кровно заработанные Сергей Михасев еще в карман не положил. Зато уже сложил в прицеп сельхозизлишки. На огороде (гектар по площади) многодетная семья трудится всем составом. По словам хозяина, работать на земле приучен еще с детства. К семейным традициям приобщает и детей.