С каждым разом приходит всё меньше людей. В Минске прошла воскресная акция протеста

Новости Беларуси. На 20 сентября был анонсирован так называемый марш справедливости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Наводка традиционно пришла из варшавского офиса: идти к Дворцу правосудия. Правда, написана она была с грамматическими ошибками. Ближе к середине дня люди действительно начали собираться в разных частях города. Правда, с каждым разом подобные мероприятия посещает все меньше белорусов – в этом можно убедиться, посмотрев видеозапись с квадрокоптера.

Тем не менее толпа вновь вышла на проезжую часть и всеми способами старалась провоцировать милицию. Стоит отметить, что в действиях якобы стихийных митингующих есть четкая координация. Перед основной группой неизменно проезжает колонна велосипедистов, своеобразная разведка. В какой-то момент прозвучали призывы идти на вокзал. Пройдя десятки километров, вечером люди разошлись.