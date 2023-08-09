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Незаконная торговля в Минске: поймано около 2 тыс. нарушителей за 2023-й. Как борются с нелегалами?

09 августа 2023 20:46
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Новости Беларуси. Снизить случаи несанкционированной торговли. С начала года в Минске составлено более 2 тысяч административных протоколов на сумму 350 тысяч рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Приобретая продукцию в местах уличной торговли, потребители подвергают себя большому риску. Поэтому борьбу со стихийными мини-рынками в городе ведут активно. На места выезжают рейдовые группы. В их составе местные власти, санэпидслужбы и милиция.

Разбиралась в теме Влада Родовская.

Незаконная торговля в Минске: поймано около 2 тыс. нарушителей за 2023-й. Как борются с нелегалами?-1

Лето. У выходов из метро пестрые торговые ряды: цветы, овощи, фрукты, закатки – чего здесь только нет. Продавцы-нелегалы выбирают места, где большой поток потенциальных покупателей.

Незаконная торговля в Минске: поймано около 2 тыс. нарушителей за 2023-й. Как борются с нелегалами?-4

Влада Родовская, корреспондент:
Отсутствует маркировка, не соблюдаются температура и условия хранения это лишь малый список причин, почему не стоит приобретать продукты на уличной торговле. Покупка в подземном переходе может стать серьезной угрозой для собственного здоровья.

Незаконная торговля в Минске: поймано около 2 тыс. нарушителей за 2023-й. Как борются с нелегалами?-7

К слову, в столице 16 мест, где можно легально реализовывать свой товар, – это специальные ярмарки и рынки. Пенсионерам и инвалидам за один день торговли при весе товара до 20 килограммов место предоставляется безвозмездно. Условия созданы. Для этого необходимо иметь лишь справку из сельсовета и провести экспертизу. Да только вот соблазн торговать у метро, где за сутки проходят тысячи людей, сильнее букв закона.

Подробнее в видео.

# Государственная политика в сфере торговли # общество # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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