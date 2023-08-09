Незаконная торговля в Минске: поймано около 2 тыс. нарушителей за 2023-й. Как борются с нелегалами?

Новости Беларуси. Снизить случаи несанкционированной торговли. С начала года в Минске составлено более 2 тысяч административных протоколов на сумму 350 тысяч рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Приобретая продукцию в местах уличной торговли, потребители подвергают себя большому риску. Поэтому борьбу со стихийными мини-рынками в городе ведут активно. На места выезжают рейдовые группы. В их составе местные власти, санэпидслужбы и милиция. Разбиралась в теме Влада Родовская.

Лето. У выходов из метро пестрые торговые ряды: цветы, овощи, фрукты, закатки – чего здесь только нет. Продавцы-нелегалы выбирают места, где большой поток потенциальных покупателей.

Влада Родовская, корреспондент:

Отсутствует маркировка, не соблюдаются температура и условия хранения – это лишь малый список причин, почему не стоит приобретать продукты на уличной торговле. Покупка в подземном переходе может стать серьезной угрозой для собственного здоровья.