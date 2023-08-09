Гигин: экстремист Бульба хотел, чтобы на нашу землю пришли 5 тысяч украинских боевиков в то время

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси: Они все ближе к статусу политических трупов, если посмотреть на то, что у них происходит. Это естественный процесс. Давайте вспомним, мы же об этом говорили. Есть объективные процессы, есть объективные законы развития. И они проиграли свою политическую борьбу в Беларуси. Они оказались в эмиграции. Сейчас у них надежда только на внешнее вмешательство. Они открыто призывают к агрессии. Это люди, которые даже тех, кто им поверил в свое время, они постоянно обманывают. Они скрывали подлинные цели. Не сразу поднимали БЧБ-флаги, прикрывались белыми ленточками и белыми браслетами. Они говорили о неком свободном геополитическом выборе и, знаете, пытались прикрыться такой идеологией эльфов. Они специально нашли того же Бабарико из Белгазпромбанка, якобы такого, знаете, российского, хотя мы знаем, что там среди этих олигархов хватает прозападных либералов, и 2022 год прекрасно это показал.

Вадим Гигин:

А для чего сделали? Чтобы пустить пыль в глаза. Якобы он будет вместе с Россией. Ничего подобного! А потом все вскрылось. Как только почувствовали, что могут победить, как только ошиблись, как только Шрайбман и прочие заговорили, что и года не протянет этот режим, о том, что, дескать, он обречен, как только почувствовали, достали свои БЧБ-флаги, показали свою полицайскую сущность, показали, чьи они наследники на самом деле, какую идеологию они исповедуют и тащат в наш народ. И народ понял, одумался, отказал им в доверии, я так мягко скажу, вы сказали более жестко, в вашей манере, но на самом деле вот в чем причина, в том числе и в их ошибках. В их преступлениях, и наш народ не захотел этого.

О чем они сожалеют сейчас, когда говорят? О том, что они мало пролили крови, что они не призвали к оружию, что они не начали стрелять, что они не развязали гражданскую войну. Вот они о чем жалеют. Что заявил этот экстремист, так называемый Бульба? Числов его настоящая фамилия. О том, что СБУ якобы не пустила 5 тысяч украинских боевиков. Значит, он хотел, чтобы на нашу землю пришли 5 тысяч украинских боевиков в то время. Понимаете, вот о чем они сожалеют. Они, когда началась специальная военная операция, заявляли, что они за мир, а сейчас деньги собирают на дроны, оружие для боевиков своих, неонацистов, которые там, на фронте, стоят и защищают режим Зеленского.

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