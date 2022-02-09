В Беларуси вводится новый формат сертификата о вакцинации

Новости Беларуси. Новый формат сертификата о вакцинации вводится в Беларуси. На документах появится QR-код для мобильного приложения «Путешествую без COVID». Нововведение вступит в силу с 15 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, Минздрав сообщил о создании единой автоматизированной системы учета лиц, вакцинированных против COVID-19. Запустить ее планируют уже к 1 апреля. Сообщается, что сертификаты прежнего образца будут действительны до указанной на них даты.