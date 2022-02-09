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В Беларуси вводится новый формат сертификата о вакцинации

09 февраля 2022 10:33
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Новости Беларуси. Новый формат сертификата о вакцинации вводится в Беларуси. На документах появится QR-код для мобильного приложения «Путешествую без COVID». Нововведение вступит в силу с 15 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси вводится новый формат сертификата о вакцинации -1

Кроме того, Минздрав сообщил о создании единой автоматизированной системы учета лиц, вакцинированных против COVID-19. Запустить ее планируют уже к 1 апреля. Сообщается, что сертификаты прежнего образца будут действительны до указанной на них даты.  

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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