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«Это будет ценный опыт». В Витебске проходят учения молодёжных отрядов охраны правопорядка

09 февраля 2022 09:46
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Новости Беларуси. Более полусотни участников молодежных отрядов охраны правопорядка объединили городские учения в Витебске. Впервые занятия прошли на базе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это будет ценный опыт». В Витебске проходят учения молодёжных отрядов охраны правопорядка-1

Молодых людей познакомили с историей прославленной части. А ей по праву есть чем гордиться – витебские десантники первые отправились исполнять интернациональный долг в Афганистан в 1979 году. На слуху у многих и успешно выполненная миссия наших миротворцев в Казахстане. Неподдельный интерес вызвал у ребят и воздушно-десантный комплекс. Здесь осваивают свои навыки десантирования военнослужащие. Во время ознакомления с бытовыми условиями защитников Отечества самые смелые смогли даже подержать в руках современное оружие.  

«Это будет ценный опыт». В Витебске проходят учения молодёжных отрядов охраны правопорядка-4

Павел Пясто, командир молодежного отряда правопорядка:  
Медицинская помощь – очень важна для нас. Так как в условиях, как сейчас, зимних, может, будет спасение утопающего, может, мы во время патрульно-постовой службы найдем какого-нибудь человека и ему нужно будет оказать помощь, то мы сможем это сделать.  

«Это будет ценный опыт». В Витебске проходят учения молодёжных отрядов охраны правопорядка-7

Артур Витоль, первый секретарь Витебской городской организации БРСМ:  
Многие из них планируют связать жизнь с органами внутренних дел, службой в армии, в рядах МЧС, поэтому для них это будет ценный опыт и, возможно, поможет определиться им с профессиональным будущим.  

«Это будет ценный опыт». В Витебске проходят учения молодёжных отрядов охраны правопорядка-10

Представители молодежных отрядов незаменимые помощники милиции. Ребята обеспечивают общественный порядок во время проведения массовых мероприятий, в вечернее время патрулируют улицы Витебска. Полученные знания активисты обязательно применят на практике. Завершится же городская учеба круглым столом «Сила основного закона».  

# Молодежь Беларуси # общество # Павел Пясто # Артур Витоль # Фотофакт

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