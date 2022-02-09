«Это будет ценный опыт». В Витебске проходят учения молодёжных отрядов охраны правопорядка

Новости Беларуси. Более полусотни участников молодежных отрядов охраны правопорядка объединили городские учения в Витебске. Впервые занятия прошли на базе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодых людей познакомили с историей прославленной части. А ей по праву есть чем гордиться – витебские десантники первые отправились исполнять интернациональный долг в Афганистан в 1979 году. На слуху у многих и успешно выполненная миссия наших миротворцев в Казахстане. Неподдельный интерес вызвал у ребят и воздушно-десантный комплекс. Здесь осваивают свои навыки десантирования военнослужащие. Во время ознакомления с бытовыми условиями защитников Отечества самые смелые смогли даже подержать в руках современное оружие.

Павел Пясто, командир молодежного отряда правопорядка:

Медицинская помощь – очень важна для нас. Так как в условиях, как сейчас, зимних, может, будет спасение утопающего, может, мы во время патрульно-постовой службы найдем какого-нибудь человека и ему нужно будет оказать помощь, то мы сможем это сделать.

Артур Витоль, первый секретарь Витебской городской организации БРСМ:

Многие из них планируют связать жизнь с органами внутренних дел, службой в армии, в рядах МЧС, поэтому для них это будет ценный опыт и, возможно, поможет определиться им с профессиональным будущим.