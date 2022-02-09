Нюдовый макияж может подчеркнуть все достоинства. Как его правильно создавать?

Макияж в стиле nude, подчеркивающий достоинства и скрывающий недостатки. Его еще называют монохромным макияжем. Он подойдет и для работы в офисе, и для прогулки с подругами, а при определенных вариациях – даже для вечеринки. Сегодня мы расскажем, как с помощью макияжа выглядеть всегда свежей и отдохнувшей, и при этом окружающие даже не заметят, что на вас есть косметика.

Ольга Короленко, визажист:

Давайте разберемся, что же такое нюдовый макияж. Это естественный макияж, который подчеркнет красоту любой девушки вне зависимости от возраста, будь девушке 18 лет либо даме элегантного возраста, независимо от того, шатенка вы, блондинка, или брюнетка, или жгучая рыжая.

Принято считать, что макияж в стиле nude появился с легкой руки француженок, однако на самом деле он родился еще на заре 18 века. Мода на естественность сохранилась вплоть до второй половины 19 века. А сменила ее болезненная красота, которую символизировали бледность лица и круги под глазами. Сейчас натуральный макияж используют подиумные визажисты, стилисты, звезды и обычные девушки. Вопреки тому, что многие считают монохром скучным, он открывает большое поле для экспериментов. Ольга Короленко:

Для создания этого образа стоит помнить о губах. Макияж губ очень важен. Для этого вам понадобятся естественные оттенки карандаша и блеск для губ. Либо можно использовать очень модный сейчас продукт – это «жидкое стекло». Но если вы хотите, чтобы ваш макияж сохранился намного дольше, используйте тинт. Наносите его пальчиком, похлопывающими движениями, и у вас будут прекрасные припухлые губы с прекрасным оттенком.

Макияж в стиле nude должен смотреться максимально естественно. Отсюда главное правило: нет ярким оттенкам. Ольга Короленко:

В нюдовом макияже важны цвета. Цвета нужно подбирать пастельные, нейтральные, песочные, нежные и бежевые. Для этого подойдет палетка в таких теплых оттенках, матовых. Но если вы хотите немножко добавить блеска, то можно использовать и сатиновые цвета, тоже в теплых оттенках. Нюд строится на идеальном состоянии кожи. Ровная и гладкая поверхность с красивым тоном – вот, что подразумевает этот вид макияжа. При этом, она не должна выглядеть как маска. Но как же добиться эффекта мягкой подсветки изнутри?

Ольга Короленко:

Прежде всего, это очищение, увлажнение, тонизирование. Для того, чтобы ваша кожа сияла изнутри, нужно применять эксфолианты – это скрабирующие вещества, раз в неделю. Маски увлажняющие нужно использовать каждый день, если у вас сухая кожа, и если у вас жирная кожа, то 2-3 раза в неделю.