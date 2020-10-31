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«Чтобы люди были уверены в завтрашнем дне». Автопробег «‎За единую Беларусь» снова проходит в стране

31 октября 2020 11:54
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Новости Беларуси. Десятки километров в пути под одним флагом и с одной идеей – сохранить мир. Ставший уже традиционным субботний автопробег 31 октября проходит в Беларуси. За единую, безопасную и процветающую страну сегодня участники отправились по западным районам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы люди были уверены в завтрашнем дне». Автопробег «‎За единую Беларусь» снова проходит в стране-1

Путь колонна начала рано утром из Минска. Многие прибыли на место встречи задолго до старта вместе с друзьями и целыми семьями. К пробегу уже присоединились жители Ракова, Воложина, Ивенца, Ивья, Лиды. Впереди – Щучин, Скидель и западная жемчужина Беларуси – Гродно.

«Чтобы люди были уверены в завтрашнем дне». Автопробег «‎За единую Беларусь» снова проходит в стране-4

Там у Кургана Славы планируют заложить новую аллею под названием, созвучным самому автопробегу: «За единую Беларусь». А у братской могилы в парке Жилибера почтят память воинов и партизан. К слову, посещение знаковых исторических мест стало постоянным пунктом в таких путешествиях.

«Чтобы люди были уверены в завтрашнем дне». Автопробег «‎За единую Беларусь» снова проходит в стране-7

Елена Свинобаева, участница автопробега:
Мы так первый раз, участвовали малыши с папой. Мы немножко подросли: нам завтра девять месяцев, и мы таким образом отмечаем свой юбилей. Вместе со всеми, дружно со всей Беларусью. Чтобы дети не боялись ходить, как и ходили, чтобы был мир, покой. Чтобы люди были уверены в себе, в завтрашнем дне. Чтобы для детей была уверенность, уверенность в будущем.

«Чтобы люди были уверены в завтрашнем дне». Автопробег «‎За единую Беларусь» снова проходит в стране-10

Ирина Синькевич, участница автопробега:
Участвуем всей семьей: мама, папа, муж – то есть мы все вместе. Ребеночек наш ждет, где-то смотрит по телевизору. Да, это наша большая семья теперь, позитивная семья. Мы получаем положительные эмоции, хотим подарить их нашей стране. Этого очень сейчас не хватает.

Мы очень переживаем за то, что происходит на улицах сейчас. Мы против того, чтобы радикализация ситуации происходила. Мы хотим спокойно, мирно жить дальше.

«Чтобы люди были уверены в завтрашнем дне». Автопробег «‎За единую Беларусь» снова проходит в стране-13

Александр Морозов, участник автопробега:
Я хочу жить – и всем – в мирной, процветающей, доброй стране. Чтобы каждый мог спокойно ходить по чистым улицам, безопасно. Ну и, наверное, с таким замечательным флагом.

«Чтобы люди были уверены в завтрашнем дне». Автопробег «‎За единую Беларусь» снова проходит в стране-16

Автопробег за единую Беларусь собирает единомышленников уже несколько выходных подряд. Участники проехали тысячи километров – от Минска до Витебска и Могилева, от Орши до Бреста. Однако по пути нередко сталкиваются с провокациями со стороны оппонентов. Но это не мешает сохранить настрой и оставаться преданным своим взглядам. Здесь не делят на своих и чужих, не показывают непристойные жесты, уважают каждого, выражают свою точку зрения честно и открыто.

# Государственная социальная политика # общество # Елена Свинобаева # Ирина Синькевич # Александр Морозов # Фотофакт

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