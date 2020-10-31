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Игорь Карпенко: сегодня плата за обучение покрывает только 70% реальных расходов на этого студента

31 октября 2020 18:20
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Новости Беларуси. Белорусское образование имеет высокий рейтинг в мире. Доказательство тому – нарастающий экспорт образовательных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проще говоря, за нашими дипломами едет все больше молодых людей из других стран. На сегодня это больше 25 тысяч.

Игорь Карпенко: сегодня плата за обучение покрывает только 70% реальных расходов на этого студента-1

Наше образование во всем мире ценится высоко. Вузы на хороших позициях в мировом рейтинге университетов Webometrics. В июле испанская лаборатория обновила список. Из 12 тысяч учебных заведений по всему миру БГУ на 756-м, БНТУ на 2 562-м, Гродненский университет Янки Купалы занимает 3335-е место.

Получать знания в вузах к нам приезжают со всего мира – 107 стран, больше 25 тысяч иностранных студентов. И знаете, кто в топе? Китай. Едут из России, Европы, Турции, Египта. Этому в свое время поспособствовал и указ Президента – каждый год по 100 грантов на обучение у нас в стране за счет госсредств.

Профильные эксперты сказали бы: «Мы повышаем экспорт образовательных услуг». За 2019 год он составил 79 миллионов долларов. Простым языком для обывателя – престиж белорусской высшей школы только растет. Срабатывают в этой истории и бонусы для студентов.

Игорь Карпенко: сегодня плата за обучение покрывает только 70% реальных расходов на этого студента-4

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Надо понимать, что сегодня плата за обучение покрывает где-то только 70 % реальных расходов на обучение этого студента. Это тоже определенная политика государства. У нас есть система, например, льготного кредитования для оплаты обучения, и она работает достаточно успешно.

Сегодня есть вопросы стипендиального обеспечения. Да, иногда студент задает вопрос: вот, стипендия маленькая, как на эти деньги можно прожить? Но давайте скажем откровенно: стипендия – это же не заработная плата. У нас есть категория студентов, допустим, те же сироты и так далее, которым мы специально делаем выплаты, в том числе и на приобретение одежды, питание и так далее.

Сегодня, кстати, стипендиальный фонд рассчитан не только на ту стипендию, которая выдается соответственно с учебой. Есть еще дополнительный фонд материального стимулирования в виде материальной помощи и стипендиальной надбавки. То есть студенту, который активно участвует в научной, образовательной деятельности, общественной работе, творческой работе, может быть установлена стипендиальная надбавка. Таким образом он может получить дополнительный доход.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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