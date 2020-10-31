Игорь Карпенко: сегодня плата за обучение покрывает только 70% реальных расходов на этого студента

Новости Беларуси. Белорусское образование имеет высокий рейтинг в мире. Доказательство тому – нарастающий экспорт образовательных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проще говоря, за нашими дипломами едет все больше молодых людей из других стран. На сегодня это больше 25 тысяч.
Наше образование во всем мире ценится высоко. Вузы на хороших позициях в мировом рейтинге университетов Webometrics. В июле испанская лаборатория обновила список. Из 12 тысяч учебных заведений по всему миру БГУ на 756-м, БНТУ на 2 562-м, Гродненский университет Янки Купалы занимает 3335-е место.
Получать знания в вузах к нам приезжают со всего мира – 107 стран, больше 25 тысяч иностранных студентов. И знаете, кто в топе? Китай. Едут из России, Европы, Турции, Египта. Этому в свое время поспособствовал и указ Президента – каждый год по 100 грантов на обучение у нас в стране за счет госсредств.
Профильные эксперты сказали бы: «Мы повышаем экспорт образовательных услуг». За 2019 год он составил 79 миллионов долларов. Простым языком для обывателя – престиж белорусской высшей школы только растет. Срабатывают в этой истории и бонусы для студентов.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Надо понимать, что сегодня плата за обучение покрывает где-то только 70 % реальных расходов на обучение этого студента. Это тоже определенная политика государства. У нас есть система, например, льготного кредитования для оплаты обучения, и она работает достаточно успешно.
Сегодня есть вопросы стипендиального обеспечения. Да, иногда студент задает вопрос: вот, стипендия маленькая, как на эти деньги можно прожить? Но давайте скажем откровенно: стипендия – это же не заработная плата. У нас есть категория студентов, допустим, те же сироты и так далее, которым мы специально делаем выплаты, в том числе и на приобретение одежды, питание и так далее.
Сегодня, кстати, стипендиальный фонд рассчитан не только на ту стипендию, которая выдается соответственно с учебой. Есть еще дополнительный фонд материального стимулирования в виде материальной помощи и стипендиальной надбавки. То есть студенту, который активно участвует в научной, образовательной деятельности, общественной работе, творческой работе, может быть установлена стипендиальная надбавка. Таким образом он может получить дополнительный доход.