Николай Бурляев: «А надо ли что-то менять? Возможно надо, но без урона для того, что уже завоевано Беларусью»

Новости Беларуси. В гостях у программы «Тайные пружины политики – 2020» директор фестиваля искусств «Золотой Витязь» Николай Бурляев. Николай Бурляев, актер, режиссер, писатель, директор фестиваля искусств «Золотой Витязь»:

Я уже видел много революций цветных. Это было и в Москве в 1993 году, когда расстреливали Белый дом – это тот же сценарий абсолютно, это также закачивались перед этим огромные деньги в страну на нашу пятую колонну, которая готова была продать все и вся. Провокаторы засылались, а потом, когда уже грянули сами события, то в эпицентре событий расселись снайперы, приехавшие из-за границы с винтовками прицельными, оптическими, которые были только у них. И начали расстреливать, стрелять методично в народ и правоохранителей, чтобы стравить их кровью. Ибо нашим партнерам нужна кровь для того, чтобы была гражданская война в стране. Это же сейчас и в Беларуси, поэтому ничего нового для меня нет. Григорий Азаренок, корреспондент:

Революция в Беларуси имеет ярко выраженный русофобский характер. Николай Петрович, почему любая смута на постсоветском пространстве строится на ненависти к России? Николай Бурляев:

Вы знаете, я уже говорил, что не понимаю. Я это объяснить не могу. У меня в семье, мой прапрапрадед – это казачий полковник Кондрат Бурляй, сечевик, сподвижник Богдана Хмельницкого, которого Богдан посылал в Москву с посольским о присоединении Украины к России. Это был мой прямой предок. Мой сын белорус. У меня все это едино абсолютно. Все мы дети земли русской, единой земли. И вот я не понимаю, правда, как это возможно.

Я же вижу этих людей, нашу пятую колонну. Иногда они приглашают меня, чтобы «пощупать» – «Эхо Москвы», «Дождь» раньше приглашали, сейчас уже нет, поскольку я всюду говорю то, что я думаю. Им это не нужно транслировать в общество. Это для меня абсолютно непонятно, чего они хотят. Что будет лучше жить, когда они продадут душу дьяволу – Западу, которые уже весь прогнил? Абсолютно весь. Они погибают, Европа погибает, Америка тоже. Мы видим, что там делается. Вы что, хотите, чтобы мы жили также? Я не хочу. Григорий Азаренок:

Вы давно знакомы с Александром Григорьевичем Лукашенко. Какие у вас впечатления о нем как о человеке, как о лидере? Николай Бурляев:

Да, мы действительно знакомы очень давно. Где-то с 1994 года, когда Александр Григорьевич протянул руку и помог России, ее культуре. Я был тогда в жесткой оппозиции к нашему президенту Ельцину. И вдруг я удивился, что мне говорят в нашем министерстве: «А вы знаете, что вам из фонда президента Ельцина выделили деньги на «Золотой Витязь»? Я был удивлен – как это вообще возможно? И когда я встречался с Администрацией президента Ельцина, они мне говорят: «Вот, нас критикуете, а мы вам дали деньги». Проходит время, я встречаюсь с Александром Григорьевичем в посольстве Беларуси в Москве. Мы уединились, и он мне говорит: «Ну что, Ельцин дал деньги?» Я говорю: «Да». «Так это я его». Это раз. Дальше вдруг – все равно здесь давили «Золотой Витязь», потому что это славянский форум, православный – ну, зачем мы здесь нашей пятой колонне и нашим либералам? Давили как могли – через министров культуры, через Швыдкого, который деньги почти не давал. И вдруг мы проводим в Москве очередной форум «Золотой Витязь», а мы всегда проводили его в лучших залах Москвы и вообще в лучших залах. Это и Кремль был, и Колонный зал. И в том году я арендовал огромный зал на 3 000 мест в гостинице «Россия», и там же должны были поселить наших гостей. Мне подтвердили: 160 участников, 26 стран мира, что приедут, и мы должны их принять. И вот что происходит. Семь дней до открытия – это последний день, когда я должен был заплатить за гостиницу, за зал, аренду, за питание. Если я не проплачиваю до 12 часов дня – все, не состоится. И вот я утром еду в офис и понимаю, что катастрофа. На счету «Золотого Витязя» как всегда ноль. Я приезжаю в офис, и мне главный бухгалтер говорит, что пришли деньги из Беларуси. «Сколько?» Ровно такая сумма, которую мы должны были за все это проплатить. Мы быстро проплачиваем до 12 часов. Звонок, Администрация Александра Григорьевича Лукашенко, замглавы.