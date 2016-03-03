Невнимательно прочла договор: минчанке не пришлось выплачивать задолженность за машино-место из-за чистого везения

В 1937 году немецкий писатель Эрих Мария Ремарк поднял тост за то, что бы машины как можно скорее погубили культуру. Не знаем, чем классику так досадили автомобили, но то, что их с каждым днем становится все больше и больше, а культуры, напротив, все меньше и меньше, это бесспорно.

Свободные парковочные места — они, как женщины, — чуть зазевался и лучшие уже заняты... Образно выражаясь, и глядя на столичные жилые кварталы, создается впечатление, что заняты не только женщины, но также мужчины, старики и даже дети... И не удивительно, ведь по количеству автомобилей на тысячу жителей Беларусь обогнала такие развитые страны, как Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Обогнать-то обогнали, но вот притормозить теперь не получается... И вот результат!

Татьяна Бельмач:

5 ноября 2015 года я приобрела машину в лизинг и решила поставить на автостоянку по адресу Панченко, 7. Я подъехала к автостоянке, поднялась наверх и спросила, есть ли у них свободные места. Мне сказали, что места есть.

Действительно, невзирая на катастрофическое переполнение дворовых территорий железными конями, оказывается, в столице полно платных парковочных мест. По сведениям ГО «Гаражи, автостоянки и парковки», городские стоянки насчитывают 27 тысяч машино-мест. Из них около 4 тысяч постоянно пустуют. По разным причинам: кто-то из экономии, кто-то из удобства привык парковаться под своим окном... Татьяна Бельмач из другой категории. В условленное время она прибыла на автостоянку для заключения договора.

Татьяна Бельмач:

Мы поднялись наверх, он предоставил мне договор, так как, видно, я невнимательно прочитала его и рассмотрела,

я заключила договор с ИП Плешковым Сергеем Юрьевичем на машино-место.

Заключать договор сразу на длительный срок предприниматель не захотел. Ведь осенняя цена, 350 000 за месяц, могла измениться в любой день. Поэтому следующую встречу мужчина назначил на середину декабря.

В конце года Татьяна решила связаться с парковочным бизнесменом, чтобы продлить договор. Увы, дозвониться по доступным ранее номерам не получилось.

Женщина занервничала, ведь получается, что ее автомобиль паркуется не официально.

Татьяна Бельмач:

Я написала записку на автостоянке и передала сторожу. Говорю: я хочу связаться с человеком, чтобы продлить договор.

Увы, вновь предприниматель не связь не выходил. Поэтому Татьяна с окончанием года на всякий случай убрала автомобиль с парковочного места. Но спустя полтора месяца женщине позвонили и огорошили.

Татьяна Бельмач:

17 февраля мне позвонили. Или Сергей, или ИП Плешков, и сказали, что у меня задолженность за автостояночное место.

Я говорю: а почему у меня задолженность? Он говорит: Вы почитайте внимательно договор.

Татьяна вняла совету и взялась изучать подписанный два месяца назад договор. Скоро женщина поняла, что документ с сюрпризом. Последний заключался в том, что если стороны письменно не расторгают договор, то он автоматически продлевается.

Еще одним неприятным моментом стала пометка о том, что заказчик при расторжении договора обязан оплатить не только текущий, но и последующий месяц. Даже невзирая на то, что Татьяна не парковала машину на автостоянке.

Татьяна Бельмач:

Он мне сказал: Меня это не волнует, что Вы не ставили. У вас есть договор на руках, вы должны по нему оплатить.

И хотя пострадала Татьяна из-за собственной же невнимательности, платить за парковку она не желает.

Виктория Осипова, адвокат:

В этом же договоре содержится пункт 5.2, из которого следует, что данный договор автоматически продлевается на следующий календарный год, если ни одна из сторон не известит другую сторону в течение последних 60 дней уходящего года о нежелании продления этого договора.

И вот здесь забрезжила для Татьяны надежда. Как говорилось выше, договор заключался 9 ноября 2015 года. До окончания уходящего года оставалось 52 дня, а не 60, как было прописано в договоре. Если бы гражданка Бельмач заключила договор на восемь дней раньше, то пришлось бы ей платить по полной программе. Восемь недостающих дней сделали пункт недействительным.

Виктория Осипова, адвокат:

Поэтому у заказчика не было бы возможности дополнительно извещать вторую сторону о том, что он не желает продлевать договор, не желает заключать на более длительный срок чем тот, который прописан в самом договоре в первых пунктах.

Противоречия в пункте 5.2 договора делают его недействительным в части автоматической пролонгации, то есть продления. Отсюда и вывод: задолженность за 2016 год Татьяне можно не выплачивать.

Но эта юридическая лазейка — чистое везение.

Виктория Осипова, адвокат:

При подписании договора, мы все взрослые люди, мы должны читать очень внимательно содержание договора, поскольку подписывая любой договор, любой документ, мы берем на себя обязательства, не исполнять которые после этого мы не имеем права.

Не случайно письменный договор признают самым величайшим изобретением человечества, потому что он позволяет людям изложить на бумаге все причины, по которым они не доверяют друг другу. Что касается Татьяны, то в настоящее время она паркует свой автомобиль совершенно бесплатно у подъезда. Как надолго бесплатно — под вопросом.

В настоящее время в ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» вынашивается идея введения платы за парковку на столичных дворовых территориях. Как это будет реализовано на деле, пока не известно. Планируется, что жильцам дома придется платить за подобную услугу чисто символическую сумму, но вот гостям придется раскошелиться... В общем и целом, идея не плохая. Но вот будет ли она претворена в жизнь, покажет время.