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«Белавиа» задействует все областные аэропорты и увеличит количество рейсов в Европу

03 марта 2016 13:49
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Новости Беларуси. Белорусский авиаперевозчик в новом сезоне планирует выполнять чартерные рейсы из всех областных аэропортов страны. Уже летом из Гомеля, Гродно и Бреста будут осуществляться регулярные рейсы в Калининград. Появятся и новые направления: самолеты отправятся в литовскую Палангу.

К слову, европейское направление самое популярное, поэтому количество рейсов и вместимость самолетов планируют увеличить, а вот тарифы на билеты, наоборот, уменьшить. За начало нынешнего года стоимость полета снизилась в среднем на 20%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Самолет # Анатолий Гусаров

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