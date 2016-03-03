«Белавиа» задействует все областные аэропорты и увеличит количество рейсов в Европу

Новости Беларуси. Белорусский авиаперевозчик в новом сезоне планирует выполнять чартерные рейсы из всех областных аэропортов страны. Уже летом из Гомеля, Гродно и Бреста будут осуществляться регулярные рейсы в Калининград. Появятся и новые направления: самолеты отправятся в литовскую Палангу.

К слову, европейское направление самое популярное, поэтому количество рейсов и вместимость самолетов планируют увеличить, а вот тарифы на билеты, наоборот, уменьшить. За начало нынешнего года стоимость полета снизилась в среднем на 20%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.