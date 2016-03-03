Какие существуют критерии при отмеривании ткани во время покупки?

Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают порядка 40 телефонных обращений. Со всей страны звонят взрослые и дети, рабочие и политики, бизнесмены и пенсионеры. Жалуются на ЖКХ, погоду, дураков, жуликов, хамов. По наиболее интересным жалобам мы снимаем сюжеты, на ряд вопросов мы отвечаем в рубрике «Горячая линия».

Вопрос задает жительница Минска:

Недавно в магазине я покупала ткань, продавец при отмеривании так сильно ее натягивала, что потом мастер в ателье не досчитала 15 см длины. Правомерны ли действия продавца? Может, есть какие-то критерии при отмеривании ткани?

Елена Мойсейчик, юрист:

Критерии действительно есть. Отмеривание ватина, шерстяных и других тяжелых объемных тканей при продаже покупателю производится путем наложения деревянного метра на изделие, лежащее на прилавке в свободном состоянии, то есть без складок. Тонкие и легкие ткани отмериваются деревянным метром при свободном без натяжения приложении к метру.