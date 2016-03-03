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Какую сумму должны вернуть покупателю при возврате товара, который стал стоить дешевле?

03 марта 2016 13:56
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Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают порядка 40 телефонных обращений. Со всей страны звонят взрослые и дети, рабочие и политики, бизнесмены и пенсионеры.  Жалуются на ЖКХ, погоду, дураков, жуликов, хамов. По наиболее интересным жалобам мы снимаем сюжеты, на ряд вопросов мы отвечаем в рубрике «Горячая линия».

Жительница Лепеля задает вопрос:
10 дней назад я купила в магазине  сапоги за 1 млн. рублей, не носила их. Сейчас поняла, что они мне не нравятся. Хочу сдать сапоги обратно. За это время сапоги подешевели и стали стоить на 150 000 меньше.  Какую сумму мне должен вернуть продавец?

Елена Мойсейчик, юрист:
В данной ситуации Вы вправе предъявлять требование о возврате денежной суммы именно той, которую Вы уплатили при заключении договора розничной купли-продажи, то есть 1 млн. белорусских рублей.

# общество # Елена Мойсейчик # Торговля в Беларуси

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