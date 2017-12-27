Рассказываем, как встречают Новый год в детском доме №5 г. Минска

О чем мечтают дети, обделенные родительской любовью? Как и чем взрослые могут им помочь? Программа «Большой город» в гостях детского дома №5 г. Минска. Беседуем с директором Тамарой Лаврухиной. Дети, которые являются Вашими воспитанниками, со сложной судьбой. У вас есть традиция проведения праздника Нового года 31 декабря? Тамара Лаврухина, директор детского дома №5 г.Минска:

В настоящее время у нас воспитывается 73 воспитанника. Из них 50 мальчиков и 23 девочки. Самой младшей 3,5 года. Самому старшему 17,5 лет.

Как правило, в этот день мы освобождаем всех воспитанников от выездных мероприятий. В каждой группе воспитанники совместно с воспитателями начинают готовить праздничный стол. 31 декабря поздравить наших детей к нам приходят волонтеры, граждане.

Как они любят говорить – просто люди города Минска. Два года подряд к нам приходят двое молодых мужчин с маленькими детьми и всегда приносят нашим детям подарки для каждой группы. В вечернее время мы проводим дискотеку, затем праздничный ужин. Старшим детям мы разрешаем и «бой курантов» встретить с помощниками воспитателей, которые с ними остаются. А те, кто помладше, конечно же, ложатся спать.

Бытует мнение, что дети в детском доме чувствуют себя очень одиноко, поэтому если мы придем к ним накануне Нового года, им станет веселее. Это далеко не так. Но дети ждут гостей, они готовятся к этому заранее. Начиная с ноября, они делают своими руками сувениры, продумывают наряды и даже задумываются о своей успеваемости. Гости, которые нас посещают – это представители министерств либо представители других организаций, волонтеры либо жители Минска. Важно не то, что они принесут подарки, важно то, что они встретятся с этими детьми. Дети этого ждут. Министерство по чрезвычайным ситуациям – постоянные наши новогодние гости. Ребенок попадает в детский дом: за плечами уже немало жизненных трудностей. Как вы помогаете детям адаптироваться к новой социальной обстановке? Тамара Лаврухина:

Это всегда стресс – и это правда. Ребенок всегда помнит свою семью и будет помнить. Большую помощь оказывает педагог-психолог, который работает в детском доме, социальный педагог, два воспитателя. Это педагоги, которые становятся мамами этим детям.

В группе до 10 детей. Поэтому, если в группу приходит новый ребенок, задача «мамы» – создать максимум приятных моментов для него, чтобы он влился в эту семью. Сам настрой группы, детей, которые принимают его в свою семью, имеет большое значение. Мы поддерживаем родственные связи. У нас разновозрастные группы. Отдельно мальчики, отдельно девочки. Если это сестры, то они, конечно же, будут в одной группе.

Как дети привыкают, если воспитатель («мама») группы приходит новая?

Тамара Лаврухина: Это очень сложно. В детском доме может работать воспитатель либо уже всю жизнь, либо не работать никогда.



Были ли случаи, когда родители биологические возвращались за своими детьми, или, наоборот, отдавали своих детей со спокойной душой?

Тамара Лаврухина:

Да. Были такие случаи. Три года назад накануне Нового года у нас был такой случай, когда мальчик вернулся в свою семью к своей маме. И, прослеживая его дальнейшую жизнь, у него все благополучно в семье сложилось. Это было для него новогоднее чудо, он очень этого ждал. Есть счастливые случаи усыновления и удочерения. Существуют семейные формы воспитания: приемная семья, детские дома семейного типа, патронатная семья, когда ребенок приходит в гости в семью на выходные и каникулы. Как проходит социализация детей, живущих в вашем детдоме?

Тамара Лаврухина:

Мы очень мобильные. Посещаем все мероприятия, которые нас предлагают. Выставки, театры. Не всегда в цирк ходим – билеты очень дорогие. Хоккейные матчи дети любят посещать.

В Минске нам действительно жаловаться не на что. И это не просто новогодняя акция. Это в течение года. Привить понятие семьи можно только в самой семье. В детском доме это действительно очень проблематично. Помочь определиться с профессией ребенка, корректировать пробелы знаний, гендерное воспитание девочек и мальчиков является приоритетной частью. Но заменить семью невозможно. Главное направление нашего детского дома – это спорт. Мальчиков больше, чем девочек, и статистика показывает, что так дальше и будет. Мы можем похвастаться прекрасным спортивным залом. Такой не в каждом детском доме создан.