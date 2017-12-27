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Рассказываем, как встречают Новый год в детском доме №5 г. Минска

27 декабря 2017 11:03
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О чем мечтают дети, обделенные родительской любовью? Как и чем взрослые могут им помочь? Программа «Большой город» в гостях детского дома №5 г. Минска. Беседуем с директором Тамарой Лаврухиной.

Дети, которые являются Вашими воспитанниками, со сложной судьбой. У вас есть традиция проведения праздника Нового года 31 декабря?

Тамара Лаврухина, директор детского дома №5 г.Минска:
В настоящее время у нас воспитывается 73 воспитанника. Из них 50 мальчиков и 23 девочки. Самой младшей 3,5 года. Самому старшему 17,5 лет.
Как правило, в этот день мы освобождаем всех воспитанников от выездных мероприятий.

В каждой группе воспитанники совместно с воспитателями начинают готовить праздничный стол. 31 декабря поздравить наших детей к нам приходят волонтеры, граждане.

Рассказываем, как встречают Новый год в детском доме №5 г. Минска-1

Как они любят говорить – просто люди города Минска. Два года подряд к нам приходят двое молодых мужчин с маленькими детьми и всегда приносят нашим детям подарки для каждой группы. В вечернее время мы проводим дискотеку, затем праздничный ужин. Старшим детям мы разрешаем и «бой курантов» встретить с помощниками воспитателей, которые с ними остаются. А те, кто помладше, конечно же, ложатся спать.

Бытует мнение, что дети в детском доме чувствуют себя очень одиноко, поэтому если мы придем к ним накануне Нового года, им станет веселее.

Это далеко не так. Но дети ждут гостей, они готовятся к этому заранее. Начиная с ноября, они делают своими руками сувениры, продумывают наряды и даже задумываются о своей успеваемости.

Гости, которые нас посещают – это представители министерств либо представители других организаций, волонтеры либо жители Минска.

Важно не то, что они принесут подарки, важно то, что они встретятся с этими детьми. Дети этого ждут.

Министерство по чрезвычайным ситуациям – постоянные наши новогодние гости.

Ребенок попадает в детский дом: за плечами уже немало жизненных трудностей. Как вы помогаете детям адаптироваться к новой социальной обстановке?

Тамара Лаврухина:
Это всегда стресс – и это правда. Ребенок всегда помнит свою семью и будет помнить. Большую помощь оказывает педагог-психолог, который работает в детском доме, социальный педагог, два воспитателя.

Это педагоги, которые становятся мамами этим детям.

Рассказываем, как встречают Новый год в детском доме №5 г. Минска-4

В группе до 10 детей. Поэтому, если в группу приходит новый ребенок, задача «мамы» – создать максимум приятных моментов для него, чтобы он влился в эту семью. Сам настрой группы, детей, которые принимают его в свою семью, имеет большое значение. Мы поддерживаем родственные связи. У нас разновозрастные группы. Отдельно мальчики, отдельно девочки. Если это сестры, то они, конечно же, будут в одной группе.
Как дети привыкают, если воспитатель («мама») группы приходит новая?

Тамара Лаврухина:

Это очень сложно. В детском доме может работать воспитатель либо уже всю жизнь, либо не работать никогда.

Рассказываем, как встречают Новый год в детском доме №5 г. Минска-7


Были ли случаи, когда родители биологические возвращались за своими детьми, или, наоборот, отдавали своих детей со спокойной душой?

Тамара Лаврухина:
Да. Были такие случаи.

Три года назад накануне Нового года у нас был такой случай, когда мальчик вернулся в свою семью к своей маме.

И, прослеживая его дальнейшую жизнь, у него все благополучно в семье сложилось. Это было для него новогоднее чудо, он очень этого ждал.

Есть счастливые случаи усыновления и удочерения. Существуют семейные формы воспитания: приемная семья, детские дома семейного типа, патронатная семья, когда ребенок приходит в гости в семью на выходные и каникулы.

Как проходит социализация детей, живущих в вашем детдоме?

Рассказываем, как встречают Новый год в детском доме №5 г. Минска-10

Тамара Лаврухина:
Мы очень мобильные. Посещаем все мероприятия, которые нас предлагают. Выставки, театры. Не всегда в цирк ходим – билеты очень дорогие.  Хоккейные матчи дети любят посещать.

В Минске нам действительно жаловаться не на что.

И это не просто новогодняя акция. Это в течение года. Привить понятие семьи можно только в самой семье. В детском доме это действительно очень проблематично. Помочь определиться с профессией ребенка, корректировать пробелы знаний, гендерное воспитание девочек и мальчиков является приоритетной частью. Но заменить семью невозможно.

Главное направление нашего детского дома – это спорт. Мальчиков больше, чем девочек, и статистика показывает, что так дальше и будет.

Мы можем похвастаться прекрасным спортивным залом. Такой не в каждом детском доме создан.

Рассказываем, как встречают Новый год в детском доме №5 г. Минска-13


Есть тренажерный зал. Наши дети очень любят мини-футбол. Два года подряд наши дети – победители республиканских игр по мини-футболу среди интернатных учреждений. Наша команда представляла в 2016 году Республику Беларусь в городе Сочи, а 2017 году в городе Варшава.

«Чтобы мама забрала меня домой. Навсегда». О чем мечтают воспитанники детского дома

Репортаж СТВ из SOS детской деревни Боровляны. Мы расспрашивали деток, чего им не хватает – ни слова о подарках не услышали

# общество # Дети и родители # Тамара Лаврухина

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