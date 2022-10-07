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«Мужчина увлекается фильмами для взрослых». Почему это не повод для женской ревности, рассказала психолог

07 октября 2022 15:26
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Брак и семья. У вас с любимым человеком все просто замечательно, вы понимаете друг друга с полуслова. Но находится тот, кто считает своим обязательным долгом вмешаться. Один норовит влезть со своим полезным советом, другой, наоборот, пытается разрушить вашу идиллию всевозможными сплетнями и угрозами. О том, почему в отношениях появляется третий лишний и как с этим бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Ревновать можно к фантазиям. Например, мужчина увлекается фильмами для взрослых, жена ревнует его к фантазиям и их видеовоплощению. Как быть в этой ситуации? Вообще, стоит ли ревновать к фильмам для взрослых?

«Мужчина увлекается фильмами для взрослых». Почему это не повод для женской ревности, рассказала психолог-1

Валерия Яскевич, журналист, автор блога про отношения:
Наверное, надо определиться, какая у мужчины и женщины, скажем так, сексуальная конституция. У них могут быть разные уровни вседозволенности, предпочтения – это нужно обсуждать. Если они замнутся, один будет понимать, что ему что-то не додают, не устраивает и не скажет об этом другому, они не будут решать этот вопрос – то уже на начальном этапе возникнут проблемы. То есть нужно это обсуждать, искать какую-то золотую середину. В любом случае нужно об этом говорить, не молчать.

«Мужчина увлекается фильмами для взрослых». Почему это не повод для женской ревности, рассказала психолог-4

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Ревновать к фильмам – это бесполезно, просто трата своей энергии, как ревновать к работе, собаке, ребенку даже. Скорее, нужно сначала уточнить, для чего супруг, например, смотрит фильмы для взрослых, какую свою потребность он через это удовлетворяет. Может быть, ему хотелось бы что-то такое попробовать, но он стесняется супруге своей это предложить, поэтому просто сублимирует.

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# Психология # общество # Юлия Самусенко # Валерия Яскевич # Нелли Куприянович # Фотофакт

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