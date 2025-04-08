В Германии приостановили прием беженецев по линии ООН

Из-за коалиционных переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ об усилении миграционной политики Берлин остановил прием беженцев по программе УВКБ ООН. Об этом пишет РИА Новости.

В планах Германии было принять 13 000 беженцев в 2024-2025 годах, но обсуждение ограничений на незаконную миграцию временно приостановило этот процесс.



Рост числа преступлений, совершенных беженцами, стал одной их причин дебатов. Проект ХДС/ХСС по ужесточению миграционных законов был отвергнут Бундестагом с минимальным перевесом.