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В Германии приостановили прием беженецев по линии ООН

08 апреля 2025 11:29
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Из-за коалиционных переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ об усилении миграционной политики Берлин остановил прием беженцев по программе УВКБ ООН. Об этом пишет РИА Новости.

В Германии приостановили прием беженецев по линии ООН-1

Фото: pixabay

В планах Германии было принять 13 000 беженцев в 2024-2025 годах, но обсуждение ограничений на незаконную миграцию временно приостановило этот процесс.

Рост числа преступлений, совершенных беженцами, стал одной их причин дебатов. Проект ХДС/ХСС по ужесточению миграционных законов был отвергнут Бундестагом с минимальным перевесом.

# Международная политика

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