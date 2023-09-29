«Нет» тоже говорили! Работник ЗАГСа о том, в какое время года больше свадеб и почему «золотые» юбилеи трогают до мурашек

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Калинина, начальник отдела ЗАГС администрации Заводского района. Ольга Бурлакова, ведущая:

Как видите, эта тема всех по-прежнему волнует, несмотря на то, что у нас в студии все окольцованы. Наталья, мы очень рады, что вы к нам пришли. Вы сейчас развеете все мифы, я надеюсь. Хотят ли жениться белорусы или не хотят? В какое время года чаще всего проводят свадьбы? Дмитрий Потапович, ведущий:

Начнем давайте с периода, времени. Осень, мне кажется, – самый популярный сезон для женитьбы. Или это миф?

Наталья Калинина, начальник отдела ЗАГС администрации Заводского района г. Минска:

Конечно, летне-осенний сезон – самый активный, но еще существует неделя или две после Пасхи. Если Пасха в апреле, то до мая. Май у нас все равно как-то предпочитают не маяться, поэтому меньше браков заключается. Хотя посмотреть по актовым записям в архиве, то в мае заключаются очень крепкие браки. Поэтому не стоит бояться месяца мая. И после Пасхи, если она в апреле, до мая остается неделя либо две, и у нас тоже активны эти две недели для заключения браков. Ну и, конечно, летний сезон. Дмитрий Потапович:

А январь? Например, у меня свадьба была в январе. Ольга Бурлакова:

А у меня тоже. Дмитрий Потапович:

Тогда был 20-градусный мороз, но зато было солнце. Хороший был денек. Скажите, январь выпадает? Наталья Калинина:

Конечно, на любой период подают. 14 февраля остается популярная дата, ежегодно тоже подают и заключают браки. 23 февраля – тоже популярная дата. Брак можно регистрировать хоть каждый год! Как часто приходят отмечать «золотую» свадьбу?

Ольга Бурлакова:

А сколько вы регистрируете «золотые» свадьбы? Приходят ли пожилые люди, чтобы снова подкрепить клятвой свою семейную жизнь, снова отпраздновать как в первый раз? Наталья Калинина:

Да, ежегодно к нам обращаются отметить «золотой» юбилей, 50 лет совместной жизни. Буквально на прошлой неделе обратилась к нам пара, отметили 20 лет совместной жизни – это «фарфоровый» юбилей. В эту субботу у нас приходит пара – 25 лет совместной жизни, будут отмечать «серебряный» юбилей. Ежегодно эти пары у нас не уменьшаются, и люди приходят и создают праздничное настроение. Это особая категория, которая всегда вызывает бурю эмоций, мурашки, потому что они все приходят семьями, с хорошим настроением, с внуками, у кого-то уже и правнуки. И когда они фотографируются своей большой дружной семьей, мне кажется, это истинный пример тех семей. И они помогут и детям, и внукам создать такие же хорошие, крепкие семьи. Ольга Бурлакова:

А главное – показать пример. А можно приходить по этому поводу спустя 20 лет как минимум после свадьбы? Либо, если кто-то захочет, можно каждый год приходить и торжественно отмечать? Или каждые пять лет?

Наталья Калинина:

Можно приходить каждый год, если кому-то нравится. У нас была такая пара. Первый год они отметили, сказали, придут еще пять лет отмечать совместной жизни. Дмитрий Потапович:

Скажите от себя. Когда мы женились, я просто улыбался и почти не понимал, что происходит в этот момент. «Согласен», все. Ольга Бурлакова:

А сейчас понял?

Дмитрий Потапович:

Сейчас понял. Недавно мы заговорили. Но не то что по внешнему виду, а в целом. Когда стоит мужчина, женщина, как-то видно, что волнуются? Какие основные переживания? Ольга Бурлакова:

Мне кажется, мужчине сложнее в этот день. Как вы можете белорусских женихов охарактеризовать? Наталья Калинина:

До того как они подходят к залу регистрации, открывается двери и начинается марш Мендельсона. Все равно у нас заходят под марш Мендельсона, это остается популярным музыкальным сопровождением. Молодые люди, когда заходят и начинается – сегодня дата, это события происходит – сразу они вроде смеялись, улыбались, а тут у многих начинается волнение. «У нас был жених 85 лет». Какой средний возраст вступления в брак среди белорусов?

Дмитрий Потапович:

Какой средний возраст вступления в брак? Наталья Калинина:

Последние года 3-4 возраст жениха – 32 года, у невесты – 30 лет. Максимально – у нас был жених 85 лет. Юные браки тоже есть, это не меняется. Но немножко вырос. Лет 10 назад это было где-то 28 и 24, сейчас – 32 и 30. Ольга Бурлакова:

А неожиданные ситуации какие-то были во время регистрации? «Нет» говорил кто-то?