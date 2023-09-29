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В Беларуси проходит чемпионат по многоборью среди спасателей

29 сентября 2023 07:53
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Новости Беларуси. Жаркие баталии, которые продолжаются уже почти неделю. Участники республиканских соревнований по многоборью спасателей, несмотря на усталость, сбавлять обороты не собираются. Победитель станет известен сегодня, 29 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проходит чемпионат по многоборью среди спасателей-1

Предыдущие два дня команды определяли лучшего на дистанции «Поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера». Задача дистанции – проверить знания, умения и навыки. Соревнования проводят в специально подготовленной зоне с многочисленными препятствиями, опасными ситуациями, типичными для реальных катастроф и аварий.

В Беларуси проходит чемпионат по многоборью среди спасателей-4

Сергей Новик, начальник главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:
Этапы очень сложные, труднопроходимые, все приближено к боевым условиям, настоящим условиям, где может у нас произойти техногенная авария. На данный момент мы видим, что лидирует витебское ПАСО «Витязь», потому что ребята сами организовывали этапы, как говорится, самим и стены помогают. Все смотрят друг за другом, учатся друг у друга. Самое интересное и самое главное, что здесь выступает одна многоборская семья.

В Беларуси проходит чемпионат по многоборью среди спасателей-7

Соревнования проходят в Новополоцке и на территории Полоцкого района. Здесь расположен один из самых опасных объектов страны – нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», где идет сложный производственный процесс и сосредоточены наиболее опасные вещества. За право называться лучшими сражается восемь команд. Сборная страны выступает вне зачета.

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Новик # Фотофакт

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