В Беларуси проходит чемпионат по многоборью среди спасателей

Новости Беларуси. Жаркие баталии, которые продолжаются уже почти неделю. Участники республиканских соревнований по многоборью спасателей, несмотря на усталость, сбавлять обороты не собираются. Победитель станет известен сегодня, 29 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущие два дня команды определяли лучшего на дистанции «Поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера». Задача дистанции – проверить знания, умения и навыки. Соревнования проводят в специально подготовленной зоне с многочисленными препятствиями, опасными ситуациями, типичными для реальных катастроф и аварий.

Сергей Новик, начальник главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

Этапы очень сложные, труднопроходимые, все приближено к боевым условиям, настоящим условиям, где может у нас произойти техногенная авария. На данный момент мы видим, что лидирует витебское ПАСО «Витязь», потому что ребята сами организовывали этапы, как говорится, самим и стены помогают. Все смотрят друг за другом, учатся друг у друга. Самое интересное и самое главное, что здесь выступает одна многоборская семья.