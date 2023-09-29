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Минтранс: реконструкция трассы М3 продолжится за счёт бюджетных средств

29 сентября 2023 07:38
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Новости Беларуси В Министерстве транспорта и коммуникаций рассказали, как будут замещены кредитные ресурсы зарубежных банков на ремонт и реконструкцию магистралей. Речь, в частности, о реконструкции трассы М3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минтранс: реконструкция трассы М3 продолжится за счёт бюджетных средств-1

Это важный международный коридор, которому уделяется первостепенное внимание, поскольку основное движение грузов в направлении российских морских портов идет по этой дороге. Принято решение, что ее реконструкция будет осуществляться за счет средств бюджета в рамках реализации государственной инвестиционной программы.

Несколько лет назад введен участок магистрали от Плещениц, сегодня продолжается работа на участке от Логойска. На реконструкцию в 2023 году планируется направить около 50 миллионов рублей, в 2024-м – примерно в два раза больше.

Минтранс: реконструкция трассы М3 продолжится за счёт бюджетных средств-4

Указ Президента, направленный на завершение реализации проектов, финансирование которых осуществлялось с привлечением кредитных и грантовых средств международных финансовых организаций, был подписан ранее в сентябре. Документ установил правовые основания использования средств бюджета для завершения инфраструктурных проектов.

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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