Минтранс: реконструкция трассы М3 продолжится за счёт бюджетных средств

Новости Беларуси В Министерстве транспорта и коммуникаций рассказали, как будут замещены кредитные ресурсы зарубежных банков на ремонт и реконструкцию магистралей. Речь, в частности, о реконструкции трассы М3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это важный международный коридор, которому уделяется первостепенное внимание, поскольку основное движение грузов в направлении российских морских портов идет по этой дороге. Принято решение, что ее реконструкция будет осуществляться за счет средств бюджета в рамках реализации государственной инвестиционной программы.

Несколько лет назад введен участок магистрали от Плещениц, сегодня продолжается работа на участке от Логойска. На реконструкцию в 2023 году планируется направить около 50 миллионов рублей, в 2024-м – примерно в два раза больше.