Александр Лукашенко направил приветствие участникам XII Форума городов-побратимов Беларуси и России

Новости Беларуси. Об укреплении связей на межрегиональном уровне сегодня говорят в Бресте. Здесь откроется XII Форум городов-побратимов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приветствие участникам направил глава государства. Александр Лукашенко отметил символизм того, что форум проходит в Бресте – городе с богатой героической историей, олицетворяющем память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Делегации приступили к работе еще накануне. Посещение непокоренной крепости стало одним из ключевых событий дня.

29 сентября участников форума, а это делегаты из 24 городов Беларуси и 67 России, ждет насыщенная программа. Работу организуют по четырем секциям. Обсудят итоги взаимодействия, темы экономического, социального и культурного сотрудничества, а также наметят планы на перспективу.

Помимо традиционных тем, в повестке – вопросы эффективности народной дипломатии. В рамках форума состоится и первая встреча представителей молодежи. Главной темой для обсуждения станет патриотическое воспитание. Также в программе посещение научных, образовательных и медицинских объектов.