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Лукашенко: пока Европа ждёт решения Трампа о её будущем, Китай развивается и усиливает позиции

26 января 2025 14:10
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Отношения с Европой, ожидания от смены руководства США, роль Беларуси в становлении единой Евразии. Эти и другие вопросы звучали 26 января от международных журналистов. Встреча Александра Лукашенко с прессой продлилась почти 4 с половиной часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темы поднимали самые разнообразные – узнать мнение белорусского лидера как политика с богатым опытом хотели представители СМИ от Японии до Великобритании.

Оттого, признают наши выборы в Америке или нет, ничего не поменяется, главное, чтобы их признал белорусский народ. Об этом заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста ВВС Стива Розенберга. Ему, а также другим участникам встречи, Президент посоветовал меньше обсуждать повестку США и больше – свою, актуальную для родной страны.

В пример глава государства привел Китай. Дела Америки телевидение если и упоминает, то, условно, 25-м пунктом. Потому, подчеркнул Александр Лукашенко, мы наблюдаем следующую ситуацию: пока Европа ждет, какое решение по ней и ее будущему примет Дональд Трамп, КНР развивается и усиливает позиции на международной арене.

Лукашенко: пока Европа ждёт решения Трампа о её будущем, Китай развивается и усиливает позиции-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Скажу только одно – вы должны выдержать. Сегодня от вас зависит многополярность нашей планеты. Если Китай выдержит, а я уверен, что выдержит, и мы в этом плане готовы вместе работать, Вашингтона не боюсь, Стив бы меня в этом упрекнул. Мы готовы в этом плане работать. Нам нужна многополярность. Однополярный мир не обеспечит процветание всем народам.
Вы достойно себя ведете, даже последний разговор Рубио с Ван И, очень уважаемым мной человеком, я очень уважаю министра иностранных дел Китая, показал, что китайцы себя ведут достойно. Они не эскалируют, не создают напряжение, предлагают сотрудничество. От сотрудничества США и Китая сегодня многое зависит. И будущая многополярность, которая должна удержать в равновесии планету, зависит от Китайской Народной Республики. Я желаю, чтобы вы на этом пути стойко держались и не свернули с этого пути.

# Выборы # Президентские выборы # Александр Лукашенко

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