Лукашенко: пока Европа ждёт решения Трампа о её будущем, Китай развивается и усиливает позиции

Отношения с Европой, ожидания от смены руководства США, роль Беларуси в становлении единой Евразии. Эти и другие вопросы звучали 26 января от международных журналистов. Встреча Александра Лукашенко с прессой продлилась почти 4 с половиной часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темы поднимали самые разнообразные – узнать мнение белорусского лидера как политика с богатым опытом хотели представители СМИ от Японии до Великобритании.

Оттого, признают наши выборы в Америке или нет, ничего не поменяется, главное, чтобы их признал белорусский народ. Об этом заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста ВВС Стива Розенберга. Ему, а также другим участникам встречи, Президент посоветовал меньше обсуждать повестку США и больше – свою, актуальную для родной страны.

В пример глава государства привел Китай. Дела Америки телевидение если и упоминает, то, условно, 25-м пунктом. Потому, подчеркнул Александр Лукашенко, мы наблюдаем следующую ситуацию: пока Европа ждет, какое решение по ней и ее будущему примет Дональд Трамп, КНР развивается и усиливает позиции на международной арене.