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«Нет ничего дороже на свете». Неделю родительской любви открыли в Минске

14 октября 2023 13:21
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Новости Беларуси. С Дня матери в Беларуси начинается Неделя родительской любви. В Минске она открылась с праздничного мероприятия. Сотни семей собрались в столице, чтобы поделиться секретами настоящего счастья и, конечно, поздравить белорусок с Днем матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нет ничего дороже на свете». Неделю родительской любви открыли в Минске-1

Эта дата выпала и на один из 12-ти главных праздников православного церковного календаря – Покров Пресвятой Богородицы. Красочное представление – родителям и бабушкам, всевозможные мастер-классы – детям, а еще море улыбок и сладкие угощения. Вплоть до 21 октября по всей стране будут проходить выставки, концерты, диалоговые площадки, посвященные теме семьи и родительства. Финальным аккордом празднеств станет День отца, который мы отметим в следующую субботу. Душевные и теплые слова родным в эти дни можно адресовать с помощью признания в любви в конверте.

«Нет ничего дороже на свете». Неделю родительской любви открыли в Минске-4

Светлана Мельникова, жительница Минска:
Очень рада, что в нашем государстве этот день поддерживается, то есть его чтят. Это очень хорошая традиция. Хотелось бы, чтобы это было дальше и дальше, и детям своим мы тоже это прививаем.

«Нет ничего дороже на свете». Неделю родительской любви открыли в Минске-7

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Такие праздники – это поистине сохранение нашей белорусской культуры, нашей традиции. И каждый ребенок, который сегодня присутствует здесь, в очередной раз видит и слышит, что нет ничего дороже на свете, чем быть со своими родителями вместе под мирным небом нашей Беларуси.

«Нет ничего дороже на свете». Неделю родительской любви открыли в Минске-10

Трогательными моментами будет наполнен каждый день предстоящей Недели родительской любви.

# Праздничные даты # общество # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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