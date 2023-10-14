«Нет ничего дороже на свете». Неделю родительской любви открыли в Минске

Новости Беларуси. С Дня матери в Беларуси начинается Неделя родительской любви. В Минске она открылась с праздничного мероприятия. Сотни семей собрались в столице, чтобы поделиться секретами настоящего счастья и, конечно, поздравить белорусок с Днем матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта дата выпала и на один из 12-ти главных праздников православного церковного календаря – Покров Пресвятой Богородицы. Красочное представление – родителям и бабушкам, всевозможные мастер-классы – детям, а еще море улыбок и сладкие угощения. Вплоть до 21 октября по всей стране будут проходить выставки, концерты, диалоговые площадки, посвященные теме семьи и родительства. Финальным аккордом празднеств станет День отца, который мы отметим в следующую субботу. Душевные и теплые слова родным в эти дни можно адресовать с помощью признания в любви в конверте.

Светлана Мельникова, жительница Минска:

Очень рада, что в нашем государстве этот день поддерживается, то есть его чтят. Это очень хорошая традиция. Хотелось бы, чтобы это было дальше и дальше, и детям своим мы тоже это прививаем.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Такие праздники – это поистине сохранение нашей белорусской культуры, нашей традиции. И каждый ребенок, который сегодня присутствует здесь, в очередной раз видит и слышит, что нет ничего дороже на свете, чем быть со своими родителями вместе под мирным небом нашей Беларуси.