КГК начнёт масштабные проверки по вопросам качества заготовки травяных кормов

Новости Беларуси. Комитет госконтроля продолжает следить за ходом проведения осенне-полевых работ. Сейчас главная задача, как сельхозорганизаций, так и местных органов власти – завершить кампанию в оптимальные сроки с соблюдением всех технологических норм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как показали контрольные мероприятия, в нескольких регионах страны уборка кукурузы на зерно и силос, сахарной свеклы и картофеля идет медленными темпами. Так, порядка 7 % площадей под озимые зерновые культуры все еще не засеяны. В ряде хозяйств данная работа проходит по некачественно подготовленной почве, без внесения минеральных удобрений или с добавлением только отдельных видов.

Александр Романовский, начальник главного управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов Комитета госконтроля:

Проблема – невыполнение плановых заданий по севу озимых зерновых культур на зерно под урожай будущего года. Хотя все сроки, установленные Минсельхозпродом и разработанные по рекомендации ученых, уже давно истекли, однако три области – Витебская, Гомельская, Могилевская – до сих пор планы задания по севу не завершили. Вторая проблема – неоправданно затянутые сроки уборки кукурузы на силос. Мы знаем, чем это грозит. Это потеря питательных веществ, и корм не такой качественный, как следовало ожидать.