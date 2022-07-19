Построить онкологический центр – какие ещё задачи поставил Лукашенко губернатору Гродненской области?

Новости Беларуси. Не отставать от экономических результатов прошлого года, провести уборочную, соблюдая все технологии, и построить онкологический центр на западе страны. Такие задачи Александр Лукашенко 19 июля озвучил губернатору Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече с Владимиром Караником Президент затронул все актуальные для региона вопросы, в том числе безвизовый режим, которым с апреля 2022 года пользуются граждане соседних стран. Белорусский лидер рассматривает возможность продлить безвиз. Такой перспективе могут быть не рады зарубежные правительства, а вот для соседних народов пограничные льготы станут хорошей возможностью и дальше навещать родных и друзей. Судя по количеству гостей за последние месяцы, такой запрос есть. Локальные и глобальные вопросы Гродненского региона – в материале Ксении Худолей.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Встречу с губернатором Гродненской области Президент анонсировал накануне, анализируя обстановку в Могилевском регионе. И вот уже этим утром положение дел на западе страны стало главной темой во Дворце Независимости. Первым делом экономика. Период непростой, справляемся ли? Лукашенко: я не требую добавить по ВВП или ВРП 5-6%. Задача стоит сохранить темпы прошлого года. Читайте здесь.

Держать марку – задача для Гродненской области достижимая, уверен Президент. Регион неплохо зарекомендовал себя и в сельском хозяйстве. И все же концентрация задач сейчас как никогда высока, а потому опорные точки в уборочной стратегии Александр Лукашенко расставил. «Будет хороший резерв и запас кормов на будущее». Что обсуждал Лукашенко с Караником?

Гродненская область одна из первых в стране приступила к уборке зерновых культур. Последние несколько дней сводки с полей были далеко не солнечные. Механизаторы на погоду хоть и обижены, не паникуют, зная, что уборка – всегда пора тяжелая. Главное – готовность техники и кадров. В этом хозяйстве с утра до вечера работают 14 комбайнов. Урожай озимых увозят на самосвалах. Но основная логистическая сила – МАЗы с прицепами. Каждый из них способен отправить на ток 30 тонн зерна.

Вадим Гриб, начальник первого производственного участка СПК «Прогресс-Вертелишки»:

В хозяйстве хватает и трактористов, специалистов в агрономической службе, водителей, которые позволят при неблагоприятных условиях собрать весь урожай без потерь и в максимально сжатые сроки. Одновременно с уборкой идут и другие полевые работы. Сразу убираем солому вслед за комбайнами, отвозим ее на фермы, комплексы, занимаемся почвообработкой, вносим минеральные удобрения.

Геннадий Радевич, механизатор СПК «Прогресс-Вертелишки»:

Как смотришь технику, так и работаешь. У нас слесарная служба хорошо работает, вообще инженерная служба хорошо работает. Буквально в считаные минуты все это делаем. Хоть сортовая мозаика выбрана таким образом, чтобы урожай спел в разное время, от влаги и ветра в этом году посевы все же пострадали. Но в совхозах готовы и к этому. С полей культуры попадают в зерносушилку и проходят несколько стадий обработки: очистку от примесей, сушку и охлаждение. А уже потом расходятся на несколько линий производства. Задача одна – сработать с минимальными потерями.

Александр Соболевский, главный инженер-механик СПК «Прогресс-Вертелишки»:

Все комбайны оборудованы стеблеподъемниками, что облегчает поднимать полеглый хлеб – и с наименьшими потерями. У комбайнеров есть огромный опыт, потому что погода всегда не может быть идеальной.

Аркадий Пицко, начальник комплекса по хранению и переработке зерна СПК «Прогресс-Вертелишки»:

За сутки на этом зерносушильном комплексе сушится около 500 тонн зерна. Когда привозят с поля, каждая машина сырая взвешивается и записывается, какой показатель. А когда уже начинает сушиться, операторы каждый раз делают замеры.

Андрей Юхневский, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Гродненского райисполкома:

Для очистки и сушки зерна в районе имеется 49 комплексов. 30 их них высокопроизводительные. За 16 часов работы эти комплексы способны пропустить через себя более 23 тысяч тонн зерна при условии оптимальной влажности. Вклад белорусов в продовольственную безопасность за последнее время успели оценить и соседи. Запад страны несколько месяцев принимает по безвизу гостей из Литвы, Латвии и Польши. Судя по всему, режим белорусского добрососедства может быть продлен. Такую возможность рассматривает Президент. А потому интересуется у руководства области, как отзываются люди. «Власти там в бешенстве». Лукашенко спросил Караника о безвизе для граждан Литвы, Латвии и Польши.

В отличие от политиков по ту сторону границы, в Гродно никаких проблем, связанных с безвизовым режимом, не видят. Люди приезжают встретиться с родными и друзьями, отдохнуть и сделать покупки. Караник о безвизе: иностранцы, которые убедились, что это комфортная для жизни страна, смогут донести это до своих политиков. Подробности.