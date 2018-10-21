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Несмотря на разрыв Русской православной церкви, Константинополь продолжает состоять в общении с ней

21 октября 2018 18:02
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Новости Беларуси. В Минске состоялся Священный Синод Русской православной церкви, на котором было принято решение о полном разрыве евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом – в ответ на решение Константинополя предоставить Украинской православной церкви автокефалию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Несмотря на разрыв Русской православной церкви, Константинополь продолжает состоять в общении с ней-1

В практическом плане разрыв евхаристических отношений означает, что станет невозможным совершение совместных богослужений, архиереи и священники не смогут участвовать в совершении совместных литургий, а миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.

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Между тем, в пятницу пришло сообщение, что, несмотря на решение Русской православной церкви, Константинополь продолжает состоять в общении с ней.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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