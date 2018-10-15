Александр Лукашенко: мы болезненно относимся к тому, что происходит в православии

Новости Беларуси. Президент Беларуси подчеркивает важность единства в Церкви. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 октября на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание Священного Синода Русской православной церкви пройдёт в Минске Глава государства тепло приветствовал высокого гостя в Беларуси, отметив, что это родная земля для них обоих.

Встреча проходит на фоне непростой ситуации, которая сложилась на данный момент в православной церкви. Александр Лукашенко отметил, мир уже слишком близко подошел к опасной черте. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Раскол – это всегда плохо. И это плохие последствия. Последствия – опаснее всего. Поэтому мы очень болезненно относимся к тому, что происходит сегодня в православии.

Мир – владыка, вы это чувствуете не меньше меня, а может больше, сердцем своим воспринимаете душевно – изменился. Мало того, что ускорился, он изменился не к лучшему. И заложники – уже все население нашей планеты. Это, прежде всего, плохое настроение. А настроение – это всегда было ответственностью Церкви. Поэтому это бьет прежде всего по Церкви, по ее служителям.