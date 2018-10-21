Жилье в парке «Великий камень»: когда и сколько построят, и как это будет выглядеть
Новости Беларуси. «Великий камень» – индустриальный парк нового поколения, узловую платформу экономического пояса Шелкового пути. Уже 38 резидентов, в проектах – высокотехнологичные производства и многомиллионные инвестиции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
О строительстве жилья в парке рассказал заместитель генерального директора управляющей компании Кирилл Коротеев.
Юлия Огнева, СТВ:
Вы планировали строить жилье. На каком этапе сейчас этот проект?
Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:
Мы уже в шаге от начала строительства.
Юлия Огнева:
То есть в этом году успеем?
Кирилл Коротеев:
Успеем. Это будет 156-квартирный дом. Фишка в том, что мы размещаем сейчас все необходимые социальные инфраструктуры в рамках этого дома. То есть во встроенных помещениях первого этажа будут пункт охраны правопорядка, фельдшерский пункт и вся остальная необходимая социальная инфраструктура в том масштабе, в котором она нужна сейчас.
Следующим шагом (уже проектируется) будет больница на территории парка. Проект уже фактически готов. Остались только какие-то определенные штрихи, и мы уже можем его продвигать в работу. Также по договоренности с китайской стороной планируется привлечь под его реализацию техническую помощь.
Мы сейчас разрабатываем в рамках первого этапа (напомню, первый этап – это 850 гектаров) порядка 25-30 гектаров жилья. Это где-то будет 120 тысяч квадратных метров жилой площади на выходе. Порядка 50, наверное, домов. Максимум шесть этажей, где-то и одноэтажные строения. Больше зеленых зон, минимум доступа автомобилей в саму зону застройки.
Юлия Огнева:
50 домов – это отнюдь не мало. С учетом того, что вы сказали, что будет активно развиваться инфраструктура, может быть вообще речь идет о том, чтобы парк «Великий камень» и жилье, которое в нем построено, стало спутником Минска?
Кирилл Коротеев:
У нас есть поручение главы государства отработать эту тему. Мы подготовили ряд инфраструктурных предложений. Сегодня речь идет о строительства продолжения дороги Ваупшасова до Минска. И фактически тот кусок, который внутри парка, мы уже делаем. В следующем году свой кусочек мы введем в эксплуатацию. Это и более долгосрочный (но отнюдь не менее важный) вопрос о строительстве скоростного трамвая, скоростного метро, которые свяжут парк, Минск и аэропорт.
Больше подробностей в полной версии интервью здесь.