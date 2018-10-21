Какова экологическая обстановка в окрестностях «Великого камня»? Рассказывает Кирилл Коротеев
Новости Беларуси. Можно ли не беспокоиться за экологическую обстановку в окрестностях парка «Великий камень»? Ответ в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Насколько много внимания управляющая компания уделяет экологической составляющей? Активисты далеко не всегда к вам благосклонны. Говорят о том, что производство вредное, а рядом населенные пункты.
Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:
Да, эта тема постоянно была еще с момента создания парка. Всегда были и упреки, и опасения. Но вместе с тем мы сейчас уже в качестве такой доказательной базы для всех (и для общества, и для резидентов, для государства) подняли планку внутренней самооценки. Мы заявились на сертификат EMAS и в прошлом году его получили. То есть прошли все стадии и степени оценки, которые только можно. Это очень жесткие требования: анализу и аудиту подвергаются все показатели.
Юлия Огнева:
Насколько я знаю, об экологии вы заботитесь еще и с другой стороны: вы реконструируете реку Уша.
Кирилл Коротеев:
Порядка 5,5 миллиона долларов этот проект стоит. На сегодня он в активной фазе реализации. Где-то в начале следующего года мы завершим и уже действительно покажем, что из той… Ну, рекой сложно это было назвать, это был такой канал, даже канава, заброшенная ветками и в общем в неприглядном состоянии. Сегодня там вырисовывается прекрасное сооружение, прекрасная река с нормальными параметрами.
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