Какова экологическая обстановка в окрестностях «Великого камня»? Рассказывает Кирилл Коротеев

Новости Беларуси. Можно ли не беспокоиться за экологическую обстановку в окрестностях парка «Великий камень»? Ответ в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Насколько много внимания управляющая компания уделяет экологической составляющей? Активисты далеко не всегда к вам благосклонны. Говорят о том, что производство вредное, а рядом населенные пункты.

Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:

Да, эта тема постоянно была еще с момента создания парка. Всегда были и упреки, и опасения. Но вместе с тем мы сейчас уже в качестве такой доказательной базы для всех (и для общества, и для резидентов, для государства) подняли планку внутренней самооценки. Мы заявились на сертификат EMAS и в прошлом году его получили. То есть прошли все стадии и степени оценки, которые только можно. Это очень жесткие требования: анализу и аудиту подвергаются все показатели.

Юлия Огнева:

Насколько я знаю, об экологии вы заботитесь еще и с другой стороны: вы реконструируете реку Уша.