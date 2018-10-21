Прямой эфир

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ

21 октября 2018 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Клюква как полезная ягода и источник дохода: в стране в самом разгаре сезон сбора журавин, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для полешуков клюква – красное сокровище. На сборы идут целыми семьями. Такова традиция, которая приносит не только моральный, но и ощутимый материальный эффект.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ-1

На этой делянке или, как их здесь называют, «чеке» спрятаны несколько тонн красного золота. Хотя на первый взгляд так не скажешь.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ-4

Василий Куратник на плантации первый сезон, но уже понял: выгребать из зеленой кладези клюкву – дело трудоемкое. Неспроста та, которую собирают вручную, считается элитной.  

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ-7

Василий Куратник, житель Пинска:
Чистая, отборная, без всяких там дефектов. Не то что после машин, где и переборка не такая тщательная, и там больше зелени, помятой больше.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ-10

Местные сборщики шутят, что кормят саму королеву Великобритании. И доля правды в этих словах есть – часть урожая фурами отправят на Туманный Альбион. А пока английская погода в Беларуси, на плантации с самого утра до сотни сезонных рабочих.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ-13

Татьяна Зубко, житель Пинска:
Собрала где-то 8 вёдер. Потратила, вот я приехала с 10, три часа с половиной.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ-16

А ведь ягоду необходимо еще просушить и перебрать – плюс 3 часа. В итоге – 70 копеек за килограмм. Сколько собрал – столько и заработал. Другой счет – не на ведра, а на тонны – в соседнем «чеке». С помощью техники по-прежнему собирают на порядок больше: 80 % всей ягоды.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ-19

Петр Бутрим, СТВ:
Так называемый «мокрый» сбор состоит из нескольких этапов. Сначала клюкву обмолачивают тракторами, которые идут прямо по затопленному участку. После ягода всплывает на поверхность воды, и только с этого момента начинается ручная работа. Все, что плавает здесь, необходимо стянуть в одно место.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ-22

По одному участку комбайн проходит несколько раз. Затем работать мужчинам приходится по колено, а местами и по пояс в воде. Поэтому важно управиться до наступления морозов.  

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ-25

А вообще, этой осенью урожай садовой клюквы не радует. В период цветения весной ягода пострадала из-за дождей. Для сравнения: рекордный сбор три года назад – 650 тонн. В этом, при самом удачном раскладе, будет под 300. Благо, для постоянных покупателей хватит и этого. Белорусская клюква в странах ЕС имеет едва ли не самую лучшую репутацию.  

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ-28

Василий Лягуский, директор ОАО «Полесские журавины»:
Ягода, которую мы продаем и в Англию, она у нас идет как экологически чистый продукт. И наша ягода лучше, по их же заверениям, чем та, которую они покупают из Канады и Америки.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ-31

Плантация клюквы на Полесье по-прежнему самая большая во всем восточном полушарии. Чтобы получить лучший урожай, время от времени «чеки» пересаживают. Предприятие развивается: ближайшей зимой здесь планируют открыть свой цех переработки ягоды, а пока снабжают другие.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ-34

«Аржаница» в Глубоком – единственное, которое делает из клюквы кондитерские изделия.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ-37

Василий Брилёнок, заместитель директора ОДО ПКФ «Аржаница»:
Для производства драже мы используем только свежую клюкву. Она богата витаминами и кислотой природной, аскорбиновой, бензойной. И очень полезна. А замороженную ягоду мы используем для производства дробленых ягод и сиропов натуральных.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ-40

За одну смену эта линия перерабатывает в драже 500 килограммов клюквы – в сахарной пудре, с какао-порошком или корицей. Сейчас разрабатывают и новую рецептуру – с имбирем. В Беларуси и России лакомство уже распробовали, на очереди Польша.

Василий Брилёнок:
Они производят консервацию из ягод. Но именно как кондитерское изделие, еще именно цельная клюква у нас, такого нет в Европе.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ-43

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ-45

Особенно много по осени свежей клюквы и в белорусских ресторанах. Кисло-сладкие нотки дополнят вкус многих блюд, в том числе и мясных. А некоторые без целебной ягоды и вовсе сложно представить.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ-48

Иван Грини, шеф-повар ресторана:
Мы представляем, например, утку. Делаем с ризотто и соусом из клюквы. При приготовлении соуса добавляем нотку базилика. Он очень подчеркивает тонкость вкуса клюквы. И вот этот баланс кислоты и сладости настолько приятен, что ее можно есть как в сыром виде, так и в морсах, в разных других интерпретациях.

Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ-51

По общему объему производства садовой клюквы Беларусь сегодня опережают только США, Канада и Чили. Наша страна на лидирующих позициях мирового рынка журавин уже не первый год. Вот так маленькая ягода постепенно становятся новым кулинарным символом белорусов.

# Еда # общество # Иван Грини # Василий Брилёнок # Василий Лягуский # Василий Куратник # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жилье в парке «Великий камень»: когда и сколько построят, и как это будет выглядеть
21 октября 2018 17:15

Жилье в парке «Великий камень»: когда и сколько построят, и как это будет выглядеть

Какова экологическая обстановка в окрестностях «Великого камня»? Рассказывает Кирилл Коротеев
21 октября 2018 17:13

Какова экологическая обстановка в окрестностях «Великого камня»? Рассказывает Кирилл Коротеев

От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?
21 октября 2018 17:11

От элитных стройматериалов до наночернил. Чем готовится удивлять Украина на предстоящем Форуме регионов двух стран?