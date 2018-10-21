Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Клюква как полезная ягода и источник дохода: в стране в самом разгаре сезон сбора журавин, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для полешуков клюква – красное сокровище. На сборы идут целыми семьями. Такова традиция, которая приносит не только моральный, но и ощутимый материальный эффект.

На этой делянке или, как их здесь называют, «чеке» спрятаны несколько тонн красного золота. Хотя на первый взгляд так не скажешь.

Василий Куратник на плантации первый сезон, но уже понял: выгребать из зеленой кладези клюкву – дело трудоемкое. Неспроста та, которую собирают вручную, считается элитной.

Василий Куратник, житель Пинска:

Чистая, отборная, без всяких там дефектов. Не то что после машин, где и переборка не такая тщательная, и там больше зелени, помятой больше.

Местные сборщики шутят, что кормят саму королеву Великобритании. И доля правды в этих словах есть – часть урожая фурами отправят на Туманный Альбион. А пока английская погода в Беларуси, на плантации с самого утра до сотни сезонных рабочих.

Татьяна Зубко, житель Пинска:

Собрала где-то 8 вёдер. Потратила, вот я приехала с 10, три часа с половиной.

А ведь ягоду необходимо еще просушить и перебрать – плюс 3 часа. В итоге – 70 копеек за килограмм. Сколько собрал – столько и заработал. Другой счет – не на ведра, а на тонны – в соседнем «чеке». С помощью техники по-прежнему собирают на порядок больше: 80 % всей ягоды.

Петр Бутрим, СТВ:

Так называемый «мокрый» сбор состоит из нескольких этапов. Сначала клюкву обмолачивают тракторами, которые идут прямо по затопленному участку. После ягода всплывает на поверхность воды, и только с этого момента начинается ручная работа. Все, что плавает здесь, необходимо стянуть в одно место.

По одному участку комбайн проходит несколько раз. Затем работать мужчинам приходится по колено, а местами и по пояс в воде. Поэтому важно управиться до наступления морозов.

А вообще, этой осенью урожай садовой клюквы не радует. В период цветения весной ягода пострадала из-за дождей. Для сравнения: рекордный сбор три года назад – 650 тонн. В этом, при самом удачном раскладе, будет под 300. Благо, для постоянных покупателей хватит и этого. Белорусская клюква в странах ЕС имеет едва ли не самую лучшую репутацию.

Василий Лягуский, директор ОАО «Полесские журавины»:

Ягода, которую мы продаем и в Англию, она у нас идет как экологически чистый продукт. И наша ягода лучше, по их же заверениям, чем та, которую они покупают из Канады и Америки.

Плантация клюквы на Полесье по-прежнему самая большая во всем восточном полушарии. Чтобы получить лучший урожай, время от времени «чеки» пересаживают. Предприятие развивается: ближайшей зимой здесь планируют открыть свой цех переработки ягоды, а пока снабжают другие.

«Аржаница» в Глубоком – единственное, которое делает из клюквы кондитерские изделия.

Василий Брилёнок, заместитель директора ОДО ПКФ «Аржаница»:

Для производства драже мы используем только свежую клюкву. Она богата витаминами и кислотой природной, аскорбиновой, бензойной. И очень полезна. А замороженную ягоду мы используем для производства дробленых ягод и сиропов натуральных.

За одну смену эта линия перерабатывает в драже 500 килограммов клюквы – в сахарной пудре, с какао-порошком или корицей. Сейчас разрабатывают и новую рецептуру – с имбирем. В Беларуси и России лакомство уже распробовали, на очереди Польша. Василий Брилёнок:

Они производят консервацию из ягод. Но именно как кондитерское изделие, еще именно цельная клюква у нас, такого нет в Европе.

Особенно много по осени свежей клюквы и в белорусских ресторанах. Кисло-сладкие нотки дополнят вкус многих блюд, в том числе и мясных. А некоторые без целебной ягоды и вовсе сложно представить.

Иван Грини, шеф-повар ресторана:

Мы представляем, например, утку. Делаем с ризотто и соусом из клюквы. При приготовлении соуса добавляем нотку базилика. Он очень подчеркивает тонкость вкуса клюквы. И вот этот баланс кислоты и сладости настолько приятен, что ее можно есть как в сыром виде, так и в морсах, в разных других интерпретациях.