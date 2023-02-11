«Несмотря на отсутствие солнца, солнце в наших сердцах». Как прошёл большой праздник МВД?

«Единым духом сильны». В горнолыжном центре «Силичи» прошел первый зимний праздник сотрудников и ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они собрались со всей страны, чтобы принять участие в спортивной и развлекательной программах: от чемпионата по колке дров до традиционной биатлонной эстафеты. Подробности в материале Карины Верховцевой.

Карина Верховцева, корреспондент:

Тот случай, когда атмосфера праздника в противовес погоде. Метель, мокрый снег. Но несмотря на все это, настроение делают сами участники: здесь несколько тысяч милиционеров, члены их семей из всех регионов нашей страны.

В Год мира и созидания особо актуальны темы здорового образа жизни, сплочения коллективов и, конечно, семейного отдыха. А такая февральская суббота как возможность провести время с пользой, отдохнуть, набраться сил, чтобы затем вновь вернуться к исполнению служебных обязанностей. Иван Кубраков: это мероприятие даст возможность сотрудникам отдохнуть, потому что они работают в круглосуточном режиме. Подробнее.

Состязания организовали на любой вкус, причем как командные, так и индивидуальные. Все участники нацеливались на победу, болельщики активно поддерживали своих коллег.

Александр Васильев, начальник Академии МВД Беларуси:

Состав, естественно, у нас семейный. Настроение замечательное, несмотря на отсутствие солнца, солнце в наших сердцах. Поэтому у всех замечательное настроение. Праздник замечательный организован Министерством внутренних дел. Поэтому настроены на победу, прежде всего, но и самое главное – праздничное настроение для своих близких.

Начались соревнования с колки дров и распила бревен. Сперва мастер-класс от профи – Министерства лесного хозяйства. А после за инструменты и поленья взялись и команды, демонстрируя физподготовку, а также умение владеть топором.

Карина Верховцева:

У меня с оператором на протяжении нескольких часов разбегаются глаза от насыщенности и изобилия интерактивных площадок. Здесь работает выставка ретро и современной техники, развернулись палаточные городки, активно работает полевая кухня, ведутся соревнования по перетягиванию каната, а также биатлонная эстафета. Наша съемочная группа старается успеть за таким ритмом праздника.

Елена Бородько:

Мы все посмотрели, походили по всем структурам, все приветливые. Мы катались на спасательных больших машинах. Карина Верховцева:

Погода вас все-таки не смущает?

– Вы знаете, когда все дружно и весело, то хорошо.

Кирилл Мамян, учащийся Специализированного лицея МВД Беларуси:

В нынешнее время хорошего настроения и позитива иногда не хватает.

Особенно зрелищно выглядело прохождение полосы препятствий представителями отрядов милиции особого назначения. Слаженно, четко и быстро, в очередной раз подтверждая: им по плечу любые задачи.